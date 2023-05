Incidente sul lavoro a Rho, cloro fuoriesce da una tanica: autista ferito

Rho (Milano), 24 maggio 2023 - Ancora un incidente sul lavoro nel Milanese. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, attorno alle 10,15 a Rho, in via in Sesia 5. In un magazzino di stoccaggio dell'azienda Gls si è verificata la fuoriuscita di cloro in soluzione al 12% da una tanica di 5 litri che era collocata all’interno del deposito. Coinvolto un autista di una ditta esterna che è stato trasportato per accertamenti in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza, oltre a tre squadre di vigili del fuoco e ai carabinieri di Rho. Da ricostruire cosa sia accaduto esattamente e se siano state rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.