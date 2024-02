"Il Villoresi ridotto a discarica". Scatta la denuncia dei cittadini

"Basta buttare sacchetti di rifiuti nel canale Villoresi, quando si passa in bici, a piedi o con il proprio cane è davvero brutto vedere una situazione di degrado". È l’appello-denuncia di alcuni cittadini di Pregnana Milanese che hanno a cuore l’ambiente e in particolare il Canale Villoresi e nei giorni scorsi hanno immortalato quello che definiscono "un vero e proprio scempio ambientale". Ogni anno, nei mesi dell’asciutta, il canale diventa una discarica a cielo aperto dove i soliti ignoti vanno a buttare sacchi di rifiuti, bottiglie di plastica, nel tratto immortalato dai cittadini, al confine con Vanzago, ci sono anche vecchi cerchioni e copertoni delle bici. I pregnanesi si chiedono, "chi ha la responsabilità di rimuovere tutti questi rifiuti dal canale?". E si rispondono da soli, perché il problema lo hanno sollevato anche lo scorso anno. "Purtroppo il compito di pulire è rimpallato tra il Comune e l’Ente che gestisce il canale Villoresi. Restiamo inattesa che qualcuno faccia opera di pulizia da tutti i detriti e rifiuti presenti nel canale". Il Comune da noi interpellato ribadisce che la competenza è dell’Ente che gestisce il canale, "non possiamo entrare nel Villoresi, anche perché non saremmo coperti dal punto di vista autorizzativo e assicurativo". Ro.Ramp.