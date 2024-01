"Ho le foto con la tua amante". Tenta di estorcere 500 euro. Il ricattato gli tende la trappola

"Ho foto e video con la tua amante: dammi 500 euro oppure mando il materiale a tua moglie": è con questa minaccia, supportata da materiale effettivamente pronto per essere inviato, che un uomo di Novate Milanese ha provato a estorcere denaro a un residente in un Comune del Varesotto, "colpevole" di una relazione con la persona sbagliata.

La vittima ha però deciso di ribellarsi al ricatto e si è rivolta ai carabinieri denunciando la situazione, così che tutto si è risolto lunedì scorso con l’arresto del soggetto. Tutto ha avuto inizio tempo fa, quando l’estorsore, un 35enne incensurato, ha cominciato a fare le sue richieste alla vittima di 42 anni.

La minaccia era chiara: inviare alla moglie dell’uomo le immagini e i video che avrebbero provato senza ombra di dubbio la relazione dello stesso con una sua amante, una donna che tra le altre cose è al momento la compagna dello stesso estorsore. L’estorsore ha prima chiesto mille euro in cambio del suo silenzio - una richiesta certamente destinata ad essere reiterata anche in futuro come dimostrano tante storie simili a questa - per poi abbassare la sua pretesa a "soli" 500 euro. La vittima dell’estorsione non si è però piegata al compromesso e ha avvisato i carabinieri di quanto stava succedendo. A questo punto, fingendo di aver trovato un accordo, è stato fissato un incontro risolutivo per lo scambio di denaro, che sarebbe dovuto avvenire nel parcheggio di un noto esercizio commerciale di Cerro Maggiore. Quando i due, lunedì scorso, si sono incontrati nel luogo prescelto sono dunque intervenuti i carabinieri (le precedenti indagini dei militari avevano permesso di raccogliere le prove necessarie per verificare le precedenti minacce e le richieste di denaro) che hanno arrestato l’uomo che si è presentato all’appuntamento per ricevere il denaro.

Il 35enne è stato arrestato con l’accusa di estorsione e condotto al carcere di Busto Arsizio. La compagna dell’uomo, nonché precedente amante del ricattato - che è stato verificato essere perfettamente a conoscenza della richiesta di denaro - è stata ugualmente denunciata per concorso in estorsione.

Paolo Girotti