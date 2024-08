"Grazie Matteo per le emozioni". Zurloni chiude l’esperienza olimpica. La città lo aspetta per festeggiare

"Grazie Matteo per averci fatto sognare". Forte il coro dei cassanesi a sostegno di Matteo Zurloni, fermato per soli 2 millesimi di secondo nel suo percorso al podio alle Olimpiadi di Parigi. Zurloni ha battuto la mano sul cronometro a 4,997, mentre l’avversario ha fermato il tempo a 4,995. Un leggerissimo ritardo che è costata l’eliminazione. "La giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata un’esperienza bellissima – ha commentato l’atleta cassanese –. Peccato per quei 2 millesimi. Gareggiavo contro uno degli avversari più forti per la sua costanza e per i tempi che ha fatto durante l’anno". Nessun rimpianto. "Sono contentissimo di aver portato l’Italia in finale. Il palcoscenico era spettacolare, mi sono goduto appieno l’esperienza. Ho raccolto tutta l’energia possibile dai mie fan che erano nel pubblico. Mi porto a casa tanta fiducia, per essere riuscito a star tranquillo e a confermarmi su questo palcoscenico". Sul primo gradino del podio l’indonesiano Leonardo Veddriq (4.75"), l’argento è andato al cinese Wu Peng ( 4.85") e il bronzo a Sam Watson (Usa) che nella finale per il terzo posto ha fatto registrare il nuovo record del mondo in 4.74.

"Complimenti a Matteo per il traguardo raggiunto alle Olimpiadi di Parigi – ha dichiarato il sindaco Fabio Colombo –. Tutta la città lo ha supportato e ha gioito per il percorso che lo ha portato a partecipare a questa importante competizione dei giochi olimpici. Nella storia la prima volta per un cassanese. I ringraziamenti dell’amministrazione e dei suoi concittadini, oltre alle congratulazioni, vanno a questo atleta, campione del mondo in carica dell’arrampicata sportiva, che ci ha regalato questa splendida emozione". Tanti i commenti a sostegno dell’olimpionico.

"Bravo Matteo – ha dichiarato Giuseppe Legnani, presidente Confcommercio territoriale dell’Adda Milanese –. Stiamo parlando di 2millesimi, nemmeno un battito di ciglia. A questi livelli gli scarti fra vincitore e finalista, è minima. Spero di poterlo incontrare di persona domenica 22 settembre nell’evento cittadino Piazza Multisport". Anche Luca Rizzo, parrucchiere cassanese, ha tifato per Matteo. "Francamente non so nulla dell’arrampicata sportiva. Tuttavia, mi piaceva l’idea che un mio concittadino potesse vincere una medaglia alle Olimpiadi. Così non è andata purtroppo, ciò non toglie la stima in Matteo Zurloni che ce l’ha messa tutta per realizzare il sogno di tutta la città. Non dimentichiamoci che si sta parlando di partecipazione alle Olimpiadi: non è da tutti arrivarci".