Prende 12 libri dagli scaffali e va verso l’uscita senza pagare. Fermato per un controllo scontrino, spintona l’addetto alla sicurezza e scappa

Milano, 29 febbraio 2024 – C’è chi è topo di appartamento e chi preferisce essere un topo da biblioteca, o meglio da libreria, rubando però i libri. Come l'uomo di 55 anni, italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, che mercoledì poco dopo le 11 è stato arrestato per aver cercato di portar via 12 libri dalla Feltrinelli di piazza Gae Aulenti senza pagare.

Il 55enne, stando a quanto rilevato finora, ha preso i libri dagli scaffali dello store di Porta Nuova, 12 volumi dal valore complessivo di 340 euro, e si è poi diretto verso l'uscita senza passare dalle casse. Ma non è passato inosservato: un addetto della sicurezza lo ha notato e, insospettito, gli ha chiesto di mostrare lo scontrino.

A quel punto l'uomo ha risposto dicendo di aver acquistato i libri in un altro negozio. Ma il vigilante ha insistito pretendendo di vedere il documento che attestava l'acquisto. Quindi il 55enne, smascherato, ha iniziato a spintonare per poi scappare, seguito dall'addetto alla sicurezza.

Immediato l'intervento di una Volante dell'Upg, Ufficio prevenzione generale, della Questura, che ha bloccato l'uomo e lo ha perquisito, trovandogli addosso i 12 libri appena rubati. Quindi sono scattate le manette per tentata rapina impropria. Il 55enne verrà giudicato per direttissima.