Centro commerciale: sicurezza più vicina

Via i due pilastri più esterni e la fascia più "a rischio" della pensilina "crepata", al via entro l’estate la definitiva messa in sicurezza dell’edificio commerciale di piazza Europa. Le perizie successive alla comparsa delle crepe sulle colonne, nello scorso novembre, sono concluse, e l’amministrazione comunale, l’altro giorno, ha scelto fra una delle tre ipotesi di intervento prospettate. Un’ipotesi "intermedia" ma che garantirà sicurezza. La pensilina a colonne di accesso all’edificio, che ospita esercizi commerciali e il supermercato Unes, sarà "dimezzata" con demolizione di tutta la prima campata. L’avvio lavori potrebbe scattare prima dell’estate: è in fase di stesura il progetto esecutivo.

La comparsa delle crepe sulle colonne risale allo scorso 9 novembre. Non cosa da poco, ma, come da relazione del tecnico, "una importante fessurazione orizzontale in corrispondenza del nodo trave pilastro di uno degli ingressi principali pedonali" al complesso. Da quel giorno i cittadini accedono all’interno della struttura e ai negozi da un percorso alternativo. Nel frattempo, erano stati commissionati perizia e progetti. Dalla perizia qualche ipotesi sulle cause del cedimento (la più probabile l’effetto domino di una scossa di terremoto avvenuta proprio quel giorno in Bergamasca) ma anche la certezza che la conformazione delle fondamenta e la natura del terreno rendono la parte antistante della pensilina meno stabile. Tre le ipotesi prospettate: demolire l’intera copertura e le colonne all’ingresso e poi ricostruire, demolire senza ricostruire, demolire la sola fascia esterna.

Su questa terza opzione è caduta la scelta dell’amministrazione.

Monica Autunno