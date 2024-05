Area verde in piazza: ci pensano i volontari

Nella grande aiuola laterale del giardinetto pubblico della centrale piazza Immacolata nasceranno e cresceranno fiori, piantine e arbusti profumati. Ad abbellirla ci penseranno, in questi giorni, i volontari dell’Associazione locale "Mi prendo cura di … Bresso" che si occuperanno gratuitamente di rigenerare anche questo angolo di verde come, peraltro, stanno facendo in diverse zone della città bressese; dalla fine aprile, per esempio, hanno piantumato essenze e piccole piante nei rettangoli di prato incolto davanti alla scuola media "Benzi-Manzoni" di via Patellani. Lo stesso discorso vale per piazzetta Cavour, dove, vicino al caratteristico glicine, hanno trasferito la grande aiuola, prima posizionata all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Tagliabue, a causa dell’inizio dei cantieri della nuova tranvia. Con grande impegno hanno trasportato le zolle d’erba, le reti di recinzione e i tronchetti delle piante da via Vittorio Veneto nella zona pedonalizzata, ricreando una nuova area ordinata e fiorita. In piazza Immacolata, per prima cosa, "iniziamo a ripulire questo prato - conclude Claudio Mondin, coordinatore dell’associazione Mi prendo cura di Bresso -. A lato del muro pensiamo di creare alcuni cespugli di calle, mentre nelle altre zone del prato innesteremo diversi fiori. In questo modo, possiamo abbellire con i colori della primavera questa zona del territorio bressese".

G.N.