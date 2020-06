Anche quest’anno il motore del Premio Letterario Alessandro Manzoni. Ma sia gli organizzatori ovvero 50&Più Lecco, sia la Giuria tecnica guidata dal presidente Ermanno Pacagnini hanno deciso che valeva la pena tentarci, aprendo quindi alla presentazione della candidature. E la risposta degli editori, in un momento complicato, è stata ampiamente positiva. Sono oltre 30 i romanzi che si sono proposti per la 16ª del Premio Manzoni al Romanzo Storico.

"Non volevamo arrenderci spiega il presidente di 50&Più Lecco, Eugenio Milani -e quindi abbiamo rilanciato il Premio aprendo anche all’invio tramite posta elettronica delle opere in concorso. Anzi, alcuni editori ci hanno anche ringraziato per gli sforzi fatti per portare avanti comunque il Premio e promuovere la cultura nonostante le difficoltà. Ovviamente, vista l’emergenza Covid-19, i tempi si sono leggermente allungati, tanto che per conoscere i tre finalisti bisognerà aspettare ancora qualche settimana.