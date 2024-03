Se un chilometro vi sembra tanto

C’è dimenticanza e dimenticanza. Ci si può scordare di acquistare il pane, di fare gli auguri alla moglie per l’anniversario di matrimonio, del cassetto dove avete infilato quel cappello che vi piaceva tanto. Tutte smemoratezze facilmente emendabili (caspita, magari quella dell’anniversario potrebbe costarvi un po’ più di sudore). E poi c’è la dimenticanza di un pensionato di Novate Milanese, che ha mancato di rinnovare il permesso d’ingresso in Area B per la sua auto diesel. Ebbene, si è visto recapitare 61 multe in 50 giorni. Per un conto totale di seimila euro. Il tutto per un chilometro di strada. Che, ne siamo certi, l’anziano avrebbe preferito percorrere a piedi, anche a costo di un po’ di fatica.