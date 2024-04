Emozionarsi all’alba

Un’alba da incorniciare quella che ha colorato ieri mattina Milano. Poco dopo le sei il cielo si è progressivamente colorato di rosso per poi degradare verso l’arancione e il rosa. Il fatto che ieri fosse domenica ha fatto sì che lo spettacolo sia stato per pochi ma tra quei pochi non è mancato chi ha postato l’immagine a beneficio dei dormiglioni.

Come sempre quando si verificano fenomeni non comuni, più frequenti del solito negli ultimi anni, ai commenti estasiati di chi ha colto la straordinaria bellezza si sono aggiunti quelli di chi si chiede se tutto questo non sia altro che l’ennesima conferma di un cambiamento climatico in atto. Aggiungendo allo stupore quel tanto di legittima inquietudine.

In ogni caso emozionarsi di fronte ai colori della natura non può che farci sentire meglio e forse ci aiuta anche a capire quanto sia importante continuare a proteggere le meraviglie del creato. A partire dalle manifestazioni meno clamorose che spesso ci sfuggono e che meriterebbero analoga attenzione di un’alba clamorosamente magnifica.