Milano - La mappa dell'Italia cambia ancora e, stavolta, si tinge quasi interamente di bianco. Da lunedì 21 giugno, altre sette tra Regioni e Province autonome dovrebbero raggiungere un’incidenza inferiore ai 50 contagi per la terza settimana consecutiva e, quindi, passare alla fascia con minori restrizioni Covid. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano. Unica regione che dovrebbe restare in zona gialla è la Valle d’Aosta: la Regione ha chiesto al governo di poter anticipare di una settimana la promozione, ma è molto probabile che questo non accadrà. E, quindi, la data di promozione resterebbe quella del 28 giugno.

Si attendono per oggi i dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Poi, dopo la riunione della cabina di regia, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l'ordinanza che sancirà il cambio di colore delle regioni. "Da venerdì avremo il 99% del Paese in zona bianca, siamo in una fase diversa" dell'epidemia di Covid-19, ha anticipato nei giorni scorsi Speranza, ricordando che "c'è un percorso di ripartenza e di riaperture, ma dobbiamo tenere un approccio di cautela e gradualità".

Covid, ospedali sempre meno affollati, ma si fanno pochi tamponi

Covid, bollettino Italia e Lombardia del 17 giugno

Tutte le regioni che sono già in zona bianca mantengono l'incidenza sotto i 50 e quindi bianche resteranno. Ecco quali sono con i relativi dati: Abruzzo (12), Liguria (7), Umbria (13), Veneto (10), Molise (9), Friuli Venezia Giulia (13), Sardegna (9), Lombardia (17), Lazio (18), Emilia Romagna (17), Piemonte (15), Puglia (20) e provincia di Trento (14). In zona gialla, invece, si trovano ancora: Sicilia (31), Basilicata (31), Calabria (25), Toscana (23), Campania (20), Marche (13), Provincia di Bolzano (18). C'è anche la Val d'Aosta che per la seconda settimana consecutiva è sotto i 50: 17 il dato ad oggi.

Da lunedì 21 giugno altre sette regioni potrebbero passare alla zona bianca. La decisione verrà presa domani, in base ai dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità. Ma vediamo nel dettaglio di quli zone si tratta.

BASILICATA - La Basilicata ha fatto registrare nelle scorse settimane 35 e 39 casi settimanali e nonostante la risalita non dovrebbe superare i 50.

CALABRIA - In calo anche i numeri della Calabria (43 e 36)

CAMPANIA - Trend in discesa in Campania (43 e 31). "Non voglio commentare la zona bianca, gialla, lasciamo perdere perché mi fa male il fegato", ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di un intervento trasmesso sulla sua pagina Facebook, "abbiamo avuto il livello più basso di positivi, 199, e se Dio vuole continueremo a scendere".

MARCHE - Numeri in calo nelle Marche (34 e 28), anche se c'è qualche timore per la variante brasiliana che affianca quella inglese ormai diventata da mesi prevalente in questa regione.

TOSCANA - Stessa situazione inToscana (39 e 28). Nei giorni scorsi il presidente Eugenio Giani ha detto che i dati attuali sono “abbondantemente dentro quelli che sono i parametri della zona bianca. La caratteristica di zona bianca ce l'abbiamo ormai dal 30 maggio

SICILIA - La zona bianca è scenario quasi certo anche per la Sicilia, anche se il governatore Nello Musumeci ha avvertito: "In Sicilia c'è una forma di irresponsabilità e non prudenza, ma è isolata, per questo io intervengo subito con la zona rossa per isolare l’eventuale focolaio. Nelle località turistiche il contagio si è abbassato, ma questi sono campanelli d’allarme che servono a richiamare i giovani alla prudenza anche in estate. La battaglia contro il Coronavirus non si vince con il colore giallo o bianco - ha concluso il governatore - ma quando l’ultimo siciliano sarà vaccinato". L'ultima ordinanza di Musumeci riguarda Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltasinetta, zona rossa per altri dieci giorni.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - Anche a Bolzano l’incidenza delle scorse settimane è ben al di sotto dei 50 (41 e 31). L'evoluzione della pandemia in Alto Adige, ha detto il presidente della provincia di Bolzano Arno Kompatscher, "è confortante. Andiamo verso la zona bianca, ma preoccupa la diffusione della variante Delta", ha precisato. "I dati settimanali dei contagi e quelli dei ricoveri restano bassi e questo ci porterà dal prossimo 21 giugno in zona bianca".

La Valle d'Aosta potrebbe diventare zona bianca, ma dal 28 giugno. Quindi, avrebbe ancora una settimana di attesa prima di passare ad un regime di minori restrizioni Covid. Ma il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha chiesto al Governo di anticipare la data. "I dati sull'evoluzione pandemica - ha detto in consiglio il governatore - hanno confermato un trend discendente che in questi ultimi giorni si è stabilizzato intorno a valori molto bassi. Il dato più rilevante, dopo 472 morti a causa dell'infezione da Covid-19, è l'assenza di vittime da due settimane a questa parte. La scorsa settimana siamo scesi per la prima volta da febbraio a meno di 50 casi rilevati ogni 100.000 abitanti. Anche per questo ho scritto al Presidente Draghi e al Ministro Speranza per chiedere che la Valle d'Aosta venga collocata in zona bianca già dal 21 giugno, anziché dal 28 come dovrebbe essere sulla base delle norme attuali. La richiesta si basa su due elementi principali: il primo è la disparità che si verrebbe a creare con i territori vicini nel momento della ripartenza turistica; il secondo è la considerazione del valore della popolazione fluttuante, con il flusso di turisti e di residenti temporanei che rende molto meno significativo il valore dell'incidenza".

La Lombardia è passata dalla zona gialla a quella bianca lunedì 14 giugno. A fronte di 37.653 tamponi effettuati, sono 232 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in Lombardia, in calo rispetto a ieri quando erano 256 (su 34.998 tamponi processati). Scende lievemente anche il tasso di positivita' dallo 0,7% di ieri allo 0,6% di oggi. Continuano a diminuire anche gli ospedalizzati e prosegue lo svuotamento delle terapie intensive, dove oggi ricoverati scendono di 2 (totale regionale 90) e di 38 i ricoverati nei reparti Covid (totale 496). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 4 (ieri 5), che portano il totale complessivo a 33.746 da inizio pandemia. La provincia di Milano è quella che registra più casi, precisamente 94, di cui 62 a Milano citta'. Nelle altre province lombarde i casi sono a Bergamo: 25; Brescia: 23; Varese: 15; Monza e Brianza: 15; Sondrio: 13; Como: 11; Cremona: 7; Pavia: 6; Mantova: 5; Lecco: 4; Lodi: 2.

Iniziate ieri mattina, in tutti i centri vaccinali lombardi, anche dopo le rassicurazioni date dall'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco), le somministrazioni eterologhe dei richiami per gli under 60 che avevano ricevuto delle prime dosi AstraZeneca, dopo la sospensione annunciata al scorsa settimana. Già oggi saranno 17.733 i cittadini che avevano ricevuto Astrazeneca ai quali saranno invece somministrato vaccini Pfizer o Moderna. Entro lunedì verranno recuperate tutte le 42.000 somministrazioni non effettuate dal 12 al 16 giugno. Sono stati invece spostati di una settimana, dal 21 al 30 giugno (dal 35/o al 42/o giorno), invece, i richiami di chi aveva ricevuto in prima dose il vaccino Moderna. Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino. Intanto i casi legati al focolaio Covid nella palestra alla periferia di Milano (chiusa dai responsabili in via precauzionale) salgono a 14 a seguito dei tamponi effettuati sul personale e sui clienti che erano entrati in contatto con i primi casi rilevati. Dalle indagini, infatti, sono risultate altre due persone positive al SARS-CoV-2 per le quali è stato chiesto il sequenziamento. Lo ha reso noto l'Ast di Milano. Dei 14 positivi, 5 sono di variante Delta e nove sono ancora in fase di analisi da parte dei laboratori incaricati.

BAR E RISTORANTI - In zona bianca - spiegano le Faq del governo - i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

SPOSTAMENTI - A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti: senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione

VISITE AD AMICI E PARENTI A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 24.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 24.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati.

SECONDE CASE - È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

LA MASCHERINA - Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossate sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Dopo il via libera al green pass, con la firma del nuovo Dpcm da parte del premier Mario Draghi, il prossimo step verso un graduale ritorno alla normalità potrebbe essere la rimozione dell'obbligo della mascherina all'aperto. Il dibattito su questo punto si è acceso proprio in queste ore. "Tempo fa ho detto che avremmo potuto mettere nel taschino la mascherina all’aperto quando saremmo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo. Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo", ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. ''Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che "è da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare". "Si possono riaprire tutte le attività che sono ancora chiuse e togliere l'obbligo delle mascherine, almeno all'aperto", ha detto Matteo Salvini al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi. Il leader della Lega aveva annunciato che avrebbe chiesto al presidente del Consiglio di togliere le mascherine all'aperto. "Vedere bimbi e nonni imbavagliati senza motivazione scientifica, mi sembra un supplizio inutile. Liberiamo almeno gli italiani da questo simbolo che era utile in fase di emergenza, adesso non lo è più", ha concluso Salvini, auspicando novità in questo senso già nelle prossime ore.