Milano - Italia quasi tutta in zona bianca da lunedì 21 giugno. Nel monitoraggio di domani, infatti, altre sette tra Regioni e Province autonome dovrebbero raggiungere un’incidenza inferiore ai 50 contagi per la terza settimana consecutiva. Si tratta di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano. L’unica incognita sembra essere quella della Valle d’Aosta: la Regione chiede al governo di poter anticipare di una settimana la promozione. Se il ministero della Salute Roberto Speranza dovesse concedere questa deroga potrebbe non dover aspettare il 28 giugno.

Zona bianca, quali regioni dal 21 giugno?

Intanto, oggi, il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 9-15 giugno 2021, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (11.440vs 15.288, pari a -25,2%) e decessi (411 vs 469, pari a -12,4%).In calo anche i casi attualmente positivi (105.906 vs 181.726,-75.820 casi, pari a -41,7%), le persone in isolamento domiciliare (102.069 vs 176.353, -74.284 casi, pari a -42,1%), i ricoveri con sintomi (3.333 vs 4.685, -1.352 casi, pari a -28,9%) e le terapie intensive (504 vs 688, -184 casi, pari a -26,7%)."Da 13 settimane consecutive - ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra una discesa dei nuovi casi settimanali. Se la costante riduzione del rapporto positivi/casi testati attesta una ridotta circolazione del virus,la progressiva diminuzione dell'attività di testing sottostima ilnumero dei nuovi casi e documenta la mancata ripresa deltracciamento dei contatti, fondamentale in questa fase della pandemia".

Covid, ospedali sempre meno affollati, ma si fanno pochi tamponi

E' attesa, dunque, per i dati del bollettino Covid odierno, che dovrebbero arrivare tutti entro le 18.

In Italia ieri sono stati 1.400 i positivi al test del coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Il giorno prima erano stati 1.255. Nelle ultime 24 ore invece 52 le vittime in un giorno, mentre il giorno prima erano state 63. Prosegue quindi il trend di calo della curva epidemica. Con 203.173 tamponi, 9mila meno di lunedì, ma il tasso di positività rimane praticamente invariato allo 0,7% (ieri 0,6%). Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 33 in meno (lunedì -32) con appena 9 ingressi del giorno (e nessun ingresso in ben 16 regioni), e sono ora 471. Giu' anche i ricoveri ordinari, 269 in meno (ieri -132), 3.064 in totale. Qui pubblicheremo i dati e il pdf dei contagi Covid odierni in Italia.

In Lombardia i tamponi effettuati, ieri, sono stati 34.998, per un totale complessivo di 11.172.472. I nuovi positivi sono stati 256, i ricoverati in terapia intensiva 92 (-8), mentre i ricoverati non in terapia intensiva: 534 (-56). Il totale complessivo dei decessi è di 33.742 (+5). I nuovi casi di positività al Sars-cov2 per provincia: Milano 75 di cui 30 a Milano città; Bergamo: 22; Brescia: 36; Como: 9; Cremona: 24; Lecco: 5; Lodi: 6; Mantova: 13; Monza e Brianza: 21; Pavia: 7; Sondrio: 3; Varese: 27. Qui pubblicheremo i la tabella dei contagi Covid odierni in Lombardia.

EMILIA ROMAGNA - Aumentano leggermente i contagi in Emilia Romagna. L'assessore alla Salute della Regione, Raffaele Donini, ha anticipato il bollettino Covid di oggi, 17 giugno, e ha fornito i primi dati. I casi sono 89 (ieri 73) su oltre 16.800 tamponi processati, lo 0,5% circa (ieri 0,4%). L'età media nuovi contagi è molto bassa, 33,5 anni. Si registra un decesso, una donna di 77 anni del Parmense. Calano i ricoveri: meno 15 pazienti nei reparti Covid (245 in totale) e meno 2 in terapia intensiva dove con 49 degenti totali si scende sotto quota 50. Cala anche l'incidenza settimanale dei nuovi casi di coronavirus che sono 17 su 100mila abitanti.

MARCHE - Nelle Marche rilevati 21 casi di positività al coronavirus in 24ore in base a 1.185 nuove diagnosi (1,8%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. In tutto testati "2.265 tamponi: 1.185 nel percorso nuove diagnosi (339 screening con percorso Antigenico) e 1.080 nel percorso guariti. Nel percorso Screening antigenico su 339 test, quattro positivi (da sottoporre al tampone molecolare), rapporto positivi/testati 1%. Dei 21 positivi rilevati nelle nuove diagnosi, cinque sono stati registrati in provincia di Pesaro Urbino, cinque nel Maceratese, quattro nella provincia di Ancona, due nell'Ascolano e uno in provincia di Fermo; quattro da fuori regione. Tra i casi quattro persone con sintomi. I contati comprendono contatti in setting domestico (8), contatti stretti di positivi (5), contatti in ambiente di vita/socialità (1), screening percorso sanitario (1); due casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

TOSCANA - In Toscana sono 243.680 i casi di positivita' al Coronavirus, 60 in piu' rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare). I nuovi casi sono lo 0,02% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 233.201 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.536 tamponi molecolari e 6.558 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% e' risultato positivo. Sono invece 5.435 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,1% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.641, -5,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 200 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (8 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne con un'eta' media di 75,3 anni.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 17 i nuovi casi di Covid-19 su 3.020 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quinto giorno consecutivo non sono stati registrati decessi: il totale resta di 1.180 vittime dall'inizio della pandemia di coronavirus. Le nuove positivita' sono 15 su 618 tamponi molecolari esaminati e 2 su 2.402 test antigenici effettuati. Su 221.220 persone sottoposte a tampone molecolare, 48.607 sono risultate positive. Le persone trovate positive ad un test antigenico sono 26.192. I guariti totali sono 73.290. Stabili i ricoveri in ospedale: 9 i pazienti covid nei normali reparti, 2 quelli in terapia intensiva.

BASILICATA - In Basilicata ieri sono stati processati 725 tamponi molecolari: solo 31 sono risultati positivi al covid-19. E nelle ultime 24 ore sono state registrate le guarigioni di 96 lucani. Lo ha reso noto la task force regionale. Sempre ieri, in Basilicata, non è stato registrato alcun decesso per covid-19: il totale delle vittime lucane è quindi fermo a 565. Le persone con il covid ricoverate negli ospedali lucani sono 37 (come ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. Il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 2.788 a 2.723.

PUGLIA - Sono 90 i casi positivi al covid registrati oggi in Puglia su 6844 test effettuati (1,32%). I casi sono cosi' suddivisi: 20 in provincia di Bari, 16 in provincia di Brindisi, 12 nella provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 24 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

UMBRIA - Sono 19 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, nel quale non ci sono state altre vittime, a fronte di 29 guariti. In base a quanto riporta il sito della Regione gli attualmente positivi scendono quindi a 953, dieci meno di mercoledì. Sono stati analizzati 1.588 tamponi e 2.264 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,49 per cento (0,29 il giorno precedente). I ricoverati in ospedale sono 38, uno in più, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive.

VENETO - Torna a zero (dopo il piu' uno di ieri) il numero dei decessi legati al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono 61 invece i nuovi positivi mentre si conferma la flessione del totale dei positivi in isolamento (5.507) e del totale dei ricoveri (365).

In un mese l'incidenza della variante delta (ex indiana) del Covid è raddoppiata passando dall'1,8% al 3,4%. La mutazione del Coronavirus che ha fatto strage in India, che sta rallentando le riaperture in Inghilterra e che è caratterizzata da una maggiore contagiosità rappresenta in questo momento la maggior preoccupazione verso il ritorno alla normalità a cui si cerca di arrivare accelerando le campagne vaccinali. Le sequenze depositate dall'Italia nella banca dati Gisaid dal 15 maggio al 16 giugno risultano essere complessivamente 1.705 e di queste 58 corrispondono alla variante Delta (B.1.617.2). "Attualmente - osservano i ricercatori - la variante maggiormente rappresentata è la B.1.1.7 (variante Alfa)", alla quale corrispondono 1.351 delle sequenze totali depositate dall'Italia (circa il 79%). Delle 58 sequenze della variante Delta 28 arrivano dal Trentino-Alto Adige (48,3%), 17 dalla Puglia (29,3%), 3 dalla Campania (5.2%), 2 dal Veneto (3.4%) e 1 rispettivamente da Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio (1.7%). Una valutazione analoga era stata fatta per il periodo compreso fra il 15 aprile e il 19 maggio, quando le sequenze erano complessivamente 2.674 e di queste le sequenze della variante Delta erano 47 (1,8%) contro le 2.328 della variante Alfa (87%). Sono raddoppiate nell'arco di un mese le infezioni provocate dalla variante Delta del virus SarsCoV2 e focolai sono presenti in almeno sette regioni: dal Trentino Alto Adige alla Puglia, fino alla Sardegna dove si sospetta che la variante Delta sia all'origine del focolaio di 22 persone partito dalla troupe della produzione Disney al lavoro nel Nord della regione per girare la Sirenetta e che ha fatto scattare il coprifuoco a Trinità d'Agultu. Fra questi anche il focolaio scoppiato in una palestra milanese.

