Roma, 28 luglio 2021 - E' sempre alta tensione tra Governo e maggioranza sui temi sul tavolo che precedono l'entrata in vigore del semestre bianco. Il premier Draghi ha rinviato la riforma della concorrenza che dovrebbe slittare a settembre anche per non mettere troppa carne al fuoco ma ci sono ancora diversi fronti aperti. Il Consiglio dei ministri previsto originariamente per giovedì è stato rinviato alla prossima settimana. Il nuovo decreto sulla scuola e sui trasporti dovrebbe estendere l'utilizzo del green pass ai viaggi a lunga percorrenza e stringere le maglie sull'obbligo che il personale e i professori siano immunizzati, per permettere il ritorno in classe in sicurezza (con le mascherine) ma soprattutto in presenza.Il presidente del Consiglio Mario Draghi sembra ancora orientato a introdurre l'obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il ritorno in classe in sicurezza ma ha deciso di prendersi ancora del tempo prima di stringere sul dossier. E così il decreto legge sulla scuola e sui trasporti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri soltanto la prossima settimana. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se il segretario della Lega Salvini ha ribadito la propria contrarietà ad un'eventuale stretta per il personale scolastico.

Studenti e insegnanti tornano in presenza a settembre, anche dove non sarà possibile il distanziamento. E' quanto ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi all'ultima riunione coi sindacati della scuola. Ma è sul fronte delle vaccinazioni a docenti e non che ci sono i dubbi maggiori. Non ci sarà l'obbligatorietà, almeno per ora, anche se sembra che il ministro della Salute Roberto Speranza stia valutando questa opzione. Non ci sarebbe, però, il sostengo di Forza Italia e Italia Viva, oltre che dal Partito Democratico. Espressamente contrario il Movimento 5 stelle, così come le altre forze di centrodestra. Si punta dunque a una "forte raccomandazione". Del resto, i dati sulle somministrazioni al personale scolastico parlano di una platea dell'85,5% a livello nazionale. Ma quei 222mila ancora non vaccinati vanno in qualche modo "convinti". Allo studio c'è la sospensione dal lavoro, come già fatto col personale sanitario. Ma ci sono anche numerosi studenti, circa 8 milioni, che il vaccino non lo hanno fatto. E' certo che tutti i ragazzi utilizzeranno la mascherina a settembre, utile anche per ovviare ai problemi di distanziamento nelle aule.

Poi c’è il piano per il Green pass obbligatorio per i trasporti a partire dal 6 agosto. Nel decreto della settimana scorsa i trasporti a lunga percorrenza erano stati esclusi per concentrare l’attenzione sulla Certificazione Verde Covid-19 per le attività al chiuso in zona bianca: ristoranti, palestre e piscine, cinema e teatri, stadi e concerti, eventi e convegni. L’intenzione era quella di rendere obbligatorio il Green Pass per navi, treni e aerei dopo il controesodo e il ritorno dalle vacanze degli italiani. Ma da una parte l’impennata della curva dei contagi e dall’altra l’alto numero di prenotazioni di stranieri verso l’Italia stanno portando il governo a un ripensamento. E dunque, già dal 6 agosto potrebbe salire a bordo soltanto chi avrà ricevuto almeno la prima dose di vaccino quattordici giorni prima, chi è guarito da Covid-19 nei sei mesi precedenti, chi ha effettuato un tampone nelle 48 ore prima del viaggio. Per metropolitane, autobus e tram invece la situazione è ancora in alto mare. Perché anche se si introducesse l’obbligo di Green Pass rimarrebbe aperto il problema dei controlli: chi deve effettuarli? I problemi sono ancora sul tavolo ma per il Green Pass obbligatorio sui trasporti pubblici locali la deadline è fissata a settembre. Quando riapriranno anche le scuole in presenza.

Intanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sul Green Pass per lavorare dice "che è una soluzione da tenere nel cassetto, da valutare con attenzione. Ma sto col segretario della Cgil Landini quando afferma che nessuno comunque dovrà perdere il lavoro. Dovranno essere scelte bilaterali, cioè non imposte senza dialogo dalle imprese. Scelte da fare anche a seconda dei lavori, penso per esempio alla catena del freddo dove i rischi di contagio sono più alti. Ma adesso la cosa più importante per noi è una sola: raggiungere a fine settembre 50 milioni di italiani vaccinati, a quel punto avremo fatto goal! Perché tutto dipende sempre da due fattori: il numero di vaccinati e il numero di contagi. Se il virus si ferma, allora meglio così. Ma se i contagi nelle prossime settimane saliranno, allora dovremo farci trovare pronti. Anche con il green pass”.