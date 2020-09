Spino d'Adda (Cremona), 7 settembre 2020 - È l’Oratorio Spinese la prima società di calcio dilettantistica della provincia a dover fare i conti con le conseguenze del coronavirus. Un calciatore della squadra di Prima categoria è risultato positivo, dopo essersi sottoposto al tampone.

L’Ats ha cominciato il tracciamento dei contatti del giocatore che il giorno prima aveva giocato una partitella coi compagni. Per tutti loro tampone e auto-isolamento, con sospensione dell’attività sportiva finché non saranno disponibili gli esiti dei test. Fra lunedì e martedì per i tesserati residenti nel Cremona, più in là per i tesserati che fanno riferimento alle Ats di Milano e di Lodi. Niente amichevole col San Pellegrino Terme e rinvio per il debutto in Coppa Lombardia di domenica 13 con la Medigliese.