Elettricità a singhiozzo: "Intervenite"

Sette vie centralissime di Crema in preda al malfunzionamento della corrente elettrica. Con proteste sempre più vibranti fino a minacce di esposti. È la situazione in parecchie abitazioni di vie centrali che da settembre devono fare in conti con un servizio di energia elettrica a singhiozzo, con interruzione elettrica anche di ore. Con buona pace di apparecchiature elettriche, frigoriferi compresi. Le proteste si sono fatte sempre più vibranti e i tentativi di far mettere fine agli inconvenienti sempre più insistenti. In parecchi hanno denunciato l’impossibilità di parlare con qualcuno che rispondesse loro e facesse qualcosa per mettere fine agli inconvenienti. Era settembre quando tutto è cominciato: "All’inizio la corrente andava via per poco tempo e sporadicamente – racconta una abitante – Poi ha iniziato a capitare più frequentemente, di notte e di giorno. L’8 dicembre è saltata alle 11.30 del mattino, poi se n’è andata un lunedì mattina, quindi prima di Natale e ancora il 14 gennaio alle 8.30 e venerdì scorso alle 13.30. Una notte ai primi di dicembre è saltata prima della una ed è tornata verso le 7. Naturalmente tutti gli elettrodomestici, riscaldamento compreso, si spengono ma tengono in memoria l’orario dello stop".

Sono state numerose le segnalazioni al portale e.distribuzione.it che risponde attraverso una mail dove conferma la data di intervento e chiede di ricontattare il servizio se il disservizio prosegue. E finalmente, dopo mesi di vicissitudini, un cartello appeso in sette vie annuncia che e.distribuzione manda i tecnici a controllare quel che succede. Sperando che sia la volta buona e che tutto torni a funzionare normalmente.

Pier Giorgio Ruggeri