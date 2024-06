Como, fine settimana di controlli della Gdf per droga e lavoro nero

Tremezzina (Como), 24 giugno 2024 – In occasione dei numerosi eventi che hanno caratterizzato il fine settimana sul Lario, tra sabato e domenica i finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno sottoposto a controllo oltre 130 autovetture, identificando più di 200 persone. Un uomo, fermato a Tremezzina, è stato segnalato alla Prefettura in quanto in possesso di 2 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro.

Al valico di Oria Valsolda sono stati inoltre sequestrati in via amministrativa, per contrabbando, 12 capi di abbigliamento di note griffe, del valore di circa 700 euro, introdotti illecitamente in Italia. Durante i controlli su lavoro nero, sono stati elevati 9 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi, e sono stati sanzionate i titolari di tre attività commerciali per impiego di manodopera irregolare.