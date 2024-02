Morì dopo tumore curato con le erbe, sentenza ribaltata in appello: assolto guru del centro, ridotta condanna a medico bresciano

Brescia – Sentenza ribaltata in appello per la morte di Roberta Repetto, la 40enne deceduta dopo un tumore che, all'epoca, venne curato con tisane ed erbe da un "santone" di un centro olistico in Liguria. La donna, i cui familiari sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Sciacchitano e Andrea Andrei era morta nell'ottobre del 2020 all'ospedale di San Martino dove era arrivata in condizioni disperate.

Paolo Bendinelli, responsabile e guru del centro, è stato assolto in Appello mentre è stata ridotta da 3 anni e 4 mesi a 1 anno e 4 mesi la condanna per il medico bresciano Paolo Oneda. Per la psicologa Paola Dora è stata confermata l'assoluzione. Secondo quanto ricostruito Repetto fu anche sottoposta, senza anestesia, all'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro.

La procura generale aveva chiesto la condanna per omicidio volontario, con dolo eventuale, maltrattamenti, circonvenzione di incapace e violenza sessuale.