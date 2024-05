Brescia, i cani abbaiano e fanno ritrovare il corpo del loro padrone

Brescia, 25 maggio 2024 – Tragedia in via San Zeno questo pomeriggio in città a Brescia. Un uomo di 63 anni, malato da tempo, è stato trovato morto nel suo appartamento. A richiamare l’attenzione dei vicini sono stati i suoi cani, una decina, che abbaiavano e piangevano. Dato che l’uomo era solito non chiudere la porta a chiave i vicini hanno aperto e lo hanno visto riverso a terra. La chiamata al 112 è stata fatta immediatamente. Purtroppo l’intervento dei soccorritori non è servito. L’uomo era morto, probabilmente per cause naturali. I suoi cani saranno portati al canile sanitario di Brescia. sul posto sono state anche le forze dell'ordine.