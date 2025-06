Tentato furto a Iseo: ladro in fuga su una costosa ebike, ma i carabinieri lo bloccano

ISEO – Un uomo di 40 anni residente nella zona del Sebino è stato arrestato dia carabinieri di Iseo mentre cercava di rubare una costosa bicicletta a pochi metri dal lungolago del paese e da via Campo: una delle strade più frequentate del posto: in questi giorni invase dai turisti e anche per questo presidiate dai carabinieri e dalla polizia locale. Un uomo di nazionalità olandese nel pomeriggio ha deciso di legare la propria ebike a un palo con catena e lucchetto e l’ha lasciata sulla pubblica via. Questo non ha fatto desistere il malvivente, che attorno alle 18 di venerdì ha cercato di rubarla. I fatti sono accaduti in via Dante Alighieri.

I militari sono quindi intervenuti immediatamente, la prontezza del loro arrivo è stata determinante in quanto ha permesso di individuare e bloccare il soggetto proprio mentre si stava allontanando a bordo della bicicletta la cui catena è stata tagliata con una cesoia, trovata in possesso del ladro, che aveva pure un portafoglio rubato sempre venerdì a Iseo ma nel corso della mattinata. In questo caso la vittima è una donna. Il quarantenne è stato accusato di furto aggravato e ricettazione. È stato prima quindi condotto in caserma e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che nella mattinata odierna ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. La bicicletta è stata restituita al proprietario, così come il portafoglio.