Feralpi-Cosenza, scontro da brividi

Al “Garilli“ di Piacenza (inizio alle 14) la FeralpiSalò ospiterà il Cosenza per la prima delle sette “finali“ per continuare a credere nella salvezza (che ora dista quattro punti, mentre i play out sono a +2). Quello che i gardesani dovranno affrontare senza gli infortunati Balestrero e Di Molfetta è uno scontro diretto, che mette in palio punti che valgono doppio. "Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita e non guardare la classifica – è la presentazione del tecnico verdeblù – Sarà più difficile che con la Cremonese, dove non avevamo niente da perdere. Col Cosenza dobbiamo stare attenti e non commettere errori. Sarà molto importante l’aspetto emozionale e dobbiamo essere bravi a rimanere lucidi".

FERALPI (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; Dubickas (Manzari), La Mantia (Butic). All. Zaffaroni.

L.M.