Brescia, bomba in via Dalmazia: residenti evacuati. Al via le operazioni di rimozione

Brtescia, 14 gennaio 2024 – Via libera, questa mattina poco prima delle 10, alle operazioni di rimozione dell'ordigno bellico americano della Seconda guerra mondiale rinvenuta allo scalo ferroviario di via Dalmazia a Brescia, il 13 dicembre scorso.

Le operazioni sono coordinate dalla prefettura di Brescia al complesso Redona di via Orzinuovi dove è stato allestito l’Ics (incident control point), che raggruppa il Ccs, centro coordinamento soccorsi e il Coc, centro operativo comunale. L’ordigno sarà trasportato presso una cava nel Comune di Ghedi, dove sarà fatto brillare in sicurezza.

Evacuazione famiglie

Le operazioni di evacuazione delle famiglie nelle abitazioni della zona interessata – comprese via Del Rampino, via Lunga, via Rose di Sotto, via Del Dosso, via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via Orzinuovi, via Vergnano e via Oddino - si sono concluse esattamente alle 8.30 come da programma. E, passato l’ultimo treno alle 8:56, staccata la corrente elettrica della linea ferroviaria, gli artificieri del Decimo genio guastatori hanno potuto cominciare la messa in sicurezza dell’ordigno.

Supporto ai residenti

Per le famiglie evacuate si è reso necessario predisporre dei servizi di supporto. A disposizione il centro di accoglienza comunale Rose di via Presolana 38. C’è anche una navetta per il trasporto fino al centro.

L’ordigno bellico

Si tratta di una bomba d’aereo da 500 libbre di fabbricazione americana, simile a quella che era stata ritrovata pressoché nello stesso luogo a settembre scorso e che era stata fatta brillare lo scorso 22 ottobre.