Brescia, 14 luglio 2019 - Primo giorno e primo allenamento nel ritiro di Darfo per il Brescia. L’allenatore Eugenio Corini ed i 28 giocatori convocati rimarranno in Vallecamonica sino a domenica 28 e, nel frattempo, sosterranno i primi test stagionali. La prima uscita delle Rondinelle è fissata per domenica 21 con i padroni di casa del Darfo, appena scesi in Eccellenza. In seguito la formazione biancazzurra affronterà mercoledì 24 il Ciliverghe (serie D) e sabato 27 il Renate (serie C). Una volta tornato in sede il Brescia lavorerà però solo alcuni giorni in sede (a Torbole Casaglia), visto che ad inizio agosto volerà in Austria, dove trascorrerà alcuni giorni in ritiro a Seefeld. Nelle vicinanze la compagine di mister Corini sosterrà due amichevoli con altrettante squadre turche (fissate in un secondo momento). Domenica 4 si misurerà con il quotato Besiktas, mentre mercoledì 7 sarà la volta dell’emergente Alanyasport. Un programma mirato, attraverso il quale Eugenio Corini ed il suo staff puntano a condurre la matricola biancazzurra nella giusta condizione per affrontare l’inizio della nuova, attesa stagione, seguendo un programma di lavoro che non riguarda solo l’aspetto fisico e tecnico, ma anche quello mentale.

Per completare a dovere il progetto biancazzurro, però, occorrono al più presto risposte ben precise pure dal mercato. Fino a questo momento nel gruppo che ha vinto lo scorso campionato di serie B sono stati inseriti il portiere finlandese Jesse Joronen, che si è detto soddisfatto dell’impatto avuto con il nuovo ambiente, e l’attaccante francese Florian Ayé, deciso a trasformare Brescia nel suo trampolino di lancio. Solo due arrivi per un mercato in ingresso che non è affatto terminato e che richiede a breve almeno un difensore e, se possibile, pure un centrocampista in più. In questo momento la società del presidente Massimo Cellino è attiva su diversi fronti, ma non si riesce ad andare al di là delle voci ed è probabile che per nuove, attese fumate bianche si dovrà pazientare ancora un po’. Per quel che riguarda la difesa l’ultima opzione è quella che conduce a Federico Ceccherini, classe ’92 della Fiorentina, ma rimangono aperte le piste che portano a Dusan Basta della Lazio e al giovane Matteo Gabbia del Milan, anche se sembra che il Brescia stia orientando sempre più le sue attenzioni verso l’estero.

In ritiro a Darfo è salito anche Sandro Tonali, che si è unito ai compagni dopo i giorni di vacanza extra goduti in seguito alla partecipazione all’Europeo con l’Under 21. Proprio il regista rappresenta il gioiello di questo mercato 2019 che la società biancazzurra sta ponendo in bella evidenza. In sede sono arrivate diverse offerte, dal Paris Saint Germain sino alla Fiorentina, ma nessuna sembra avere entusiasmato il presidente Cellino che sembra intenzionato a proseguire sulla linea già decisa di tenere almeno per un altro anno il suo talento. Toccherà comunque alle evoluzioni del mercato dei prossimi giorni definire le operazioni che il Brescia porterà a termine per presentarsi al gran ballo della serie A con le carte in regola per conservare il prestigioso posto appena riconquistato ai vertici del calcio.