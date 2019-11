Sesto (Milano), 19 novembre 2019 - Isole digitali in arrivo a Sesto Marelli, grazie al programma Attract regionale, e alla Rondinella con la riqualificazione di via Picardi. A breve il Comune installerà 6 panchine intelligenti e 4 totem di ultima generazione per poter ricaricare smartphone e tablet anche all’aperto. In particolare, saranno posate alla fine dell’anno in piazza Montanelli, dove si trova l’Università Statale di Milano, mentre nella prima parte del 2020 due panchine andranno a completamento degli arredi del nuovo giardino di via Picardi.

«In questo modo, diamo un servizio anche a chi, con la bella stagione, vuole lavorare o studiare nel verde e ora avrà la possibilità di farlo - spiega l’assessore al Marketing territoriale e al Commercio, Maurizio Torresani -. Oltre alle oasi, ci saranno anche 4 totem per la ricarica dei dispositivi». Insieme alle isole tecnologiche e al progetto sui QR Code partito con l’intitolazione del parco 9 novembre 1989, sempre attraverso il bando Attract è prevista la riqualificazione dell’incrocio di viale Edison/Oberdan per facilitare l’accessibilità alle imprese della zona: i lavori sono già iniziati e dovrebbero terminare entro la fine dell’anno.



© Riproduzione riservata