Cinisello Balsamo (Milano), 27 novembre 2019 – Doppio arresto per spaccio tra i venditori di droga che frequentano la centralissima piazza Gramsci. Ieri pomeriggio una squadra dei carabinieri del nucleo operativo di Sesto San Giovanni ha sorpreso e bloccato un uomo di 52 anni mentre cedeva mezzo grammo di cocaina. In tasca aveva altre quattro dosi di droga e oltre mille euro in contanti. I militari hanno eseguito anche una perquisizione dell'appartamento dell'uomo che si trova in un vicolo adiacente la piazza. Mentre uscivano dalla casa, portando al seguito l'arrestato, uno dei militari si è soffermato sui gesti di un uomo che si trovava nel cortile condominiale. L'uomo di 55 anni stava cedendo una dose di droga ad un'altra persona. Il carabiniere si mette all'inseguimento dello spacciatore e lo blocca. Aveva indosso mezzo grammo di cocaina e 150 euro. Entrambe gli uomini sono stati fermati con l'accusa di detenzione di droga a scopo di spaccio e condotti al carcere di Monza in attesa di essere processati.

