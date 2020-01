Carugate (Milano), 8 gennaio 2020 - Pressing sulla Regione per accelerare la cura del ferro e non perdere il treno delle Olimpiadi. Carugate guida l’offensiva diplomatica dei Comuni con l’obiettivo di sciogliere il nodo dei finanziamenti per il prolungamento della metropolitana a Vimercate via Carugate. Summit di inizio anno organizzato dal sindaco Luca Maggioni per mettere a punto una strategia e superare l’impasse del rinvio dei fondi per la progettazione messo nero su bianco da Palazzo Lombardia nel bilancio di previsione.

Le risorse sarebbero disponibili solo nel 2022, ma il territorio punta a presentare il disegno della metrotranvia al Governo per ottenere i soldi necessari a realizzarla nel 2021. "Su questo tema siamo tutti d’accordo – dice Massimiliano Capitanio, sindaco di Concorezzo, uno dei cinque centri della tratta – sono certo che anche la Regione ci sosterrà. Confidiamo pure nell’emendamento alla finanziaria da 2 milioni che potrebbe coprire il preliminare, imprimendo un’accelerata decisiva all’opera". E per ribadire il concetto gli amministratori si preparano a chiedere un incontro al governatore Attilio Fontana: "Vogliamo dirgli che dobbiamo lavorare in sinergia finanziando l’infrastruttura". Lo scopo è collegare la Silicon Valley italiana a Milano per i Giochi del 2026.