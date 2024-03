Avessi un soldino per ogni buca nell’asfalto, potrei comprarmi un set nuovo di gomme e preoccuparmene meno. Invece, in questi giorni di pioggia battente, tocca guidare con ancor più prudenza e attenzione per non cadere in falla. Ma possibile, mi chiedo anch’io, che a ogni temporale i viali di Milano si trasformino in fette di groviera? La situazione sembra anche peggiorata ma, forse, è perché non siamo più abituati a così tanta pioggia. Sarà. Ma il Codacons, che arriva ovunque ci sia polemica, dai Ferragnez ai crateri stradali, ne fa una questione di materiali: a Milano e non solo, sostengono i paladini dei consumatori, per la manutenzione dell’asfalto se ne userebbero di obsoleti. Meglio pensare ad altro, mi dico, ché i problemi di una città sono altri. E che non sia la prossima buca a riportarmi con piedi e gomme…a terra,