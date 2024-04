Tortura rusticana

Educare all’arte e al bello è certamente attività meritoria, per un genitore. Ma nei tempi e nei modi corretti. Portare un bambino ad assistere all’opera lirica, alla Scala, non è proprio una grande idea, per il piccolo e per gli altri spettatori. E infatti è andata a finire che il bimbo, stufo di starsene seduto a guardare qualcosa che non poteva capire, è scoppiato a piangere disturbando il pubblico. Una scena imbarazzante che ha richiesto l’intervento dello stesso sovrintendente, Dominique Meyer. Ai colti genitori inglesi consigliamo la lettura di Aristotele che già 2.300 anni fa sviluppava il principio del ‘giusto mezzo’: tra la Cavalleria rusticana e gli odiosi giochini sul tablet, le vie di mezzo sono parecchie.