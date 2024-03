Un divano a domicilio

Il divano da buttare? Lo si carica sul camion e lo si abbandona in un terreno appartato e non in una delle tante apposite discariche dove solo gli sciocchi smaltiscono le robe vecchie. Più semplice, avrà pensato il 36enne che una settimana dopo però se lo è visto recapitare a casa.

Non erano i corrieri di Amazon ma gli agenti di polizia locale di un Comune della Bergamasca che il vecchio divano glielo hanno recapitato insieme a una bella multa da 10mila euro. A lui sono arrivati grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e alle telecamere delle vie limitrofe che lo hanno ripreso al volante del camion.

Agli agenti ha detto che si trattava di un abbandono temporaneo e che sarebbe tornato a prenderlo. Davvero simpatico. Proprio come gli agenti che hanno accompagnato la consegna a domicilio con le note della famosissima “The lion sleeps tonight”. Il “leone” dell’ambiente, insomma, potrà dormire sonni tranquilli sul vecchio divano.

Standing ovation comunque per loro e i cittadini che hanno aiutato a incastrarlo. Se lo stesso metodo fosse adottato con i proprietari dei cani che trasformano in campi minati i marciapiedi delle nostre città, ne vedremo davvero delle belle...