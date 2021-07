Il green pass sarà obbligatorio a partire dal 6 agosto e dovrà essere esibito per poter entrare in diversi esercizi commerciali e quindi molti italiani che ancora erano titubanti sulle vaccinazioni corrono ai ripari. Dalla Lombardia sino al Piemonte, passando per il Lazio, l'Abruzzo e la Liguria: nel giro di poche ore si è verificato un boom di prenotazioni per le vaccinazioni anticovid. "Homo homini lupus" dicevano gli antichi e in effetti proprio questa corsa a vaccinarsi sta dimostrando che, in questo caso, l'italiano medio ha la necessità di avere sopra di sè regole ben precise e rigide per poterle rispettare.

E quindi ecco che, arrivate le restrizioni date dall'entrata in vigore dell'obbligo di esibire il green pass, anche chi aveva qualche dubbio in merito alla possibilità di vaccinarsi contro il coronavirus ha lasciato cadere ogni perplessità. Evidentemente la paura di rimanere fuori da locali, negozi e quindi dalla vita sociale è stata più forte dei timori dati dal vaccino anticovid.

"Per venire incontro a queste nuove richieste saranno disponibili ulteriori 100mila nuovi posti per prime dosi, da oggi fino a fine agosto" ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.