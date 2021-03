Cosa succederà da martedì 30 marzo nelle regioni italiane? Di sicuro non ci saranno zone gialle. A dirlo è stata la cabina di regia del Governo, che ha stabilito l'assenza di zone gialle sino almeno al 30 aprile. I proclami del ministro al Turismo Massimo Garavaglia sulle riaperture ad aprile sono stati quindi spazzati via dalla riunione con il premier Draghi, gli altri ministri e gli esponenti del Cts. Nessuna zona gialla, visti anche i dati sull'incidenza del Covid-19, e schema attuale confermato: le aree del Paese meno colpite dal coronavirus rimarranno in zona arancione, con tutte le restrizioni già previste. Rimane intesa la zona rossa allargata per il periodo di Pasqua.

I colori

Si va dal "rosso rafforzato" della Puglia, che per volere del governatore Emiliano inasprisce i divieti per una settimana, sino all'arancione del Lazio, che passa dalla massima urgenza della zona rossa a quella lievemente meno stringente della zona arancione. Restano in zona rossa Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Campania, Piemonte e provincia autonoma di Trento. Vi fa ingresso la Valle d'Aosta, che passa da arancione a rosso. Invariata la zona arancione per Liguria, Toscana, Umbria, Molise, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Sardegna e provincia di Bolzano. L'Italia ha quindi soltanto due colori: nel giro di poche settimane si è passati ad avere quattro colori, ovvero rosso, arancione, giallo e bianco, ad averne solo due. Sono scomparse infatti le zone bianche e quelle gialle.

Dalla cabina di regia sono emersi dati in lieve miglioramento nell'ultima settimana: dal 19 al 25 marzo sono stati 247 i nuovi casi di Covid-19 ogni 100mila abitanti, sotto la soglia critica di 250 contagi su 100mila che era stata invece superata la settimana precedente.

Le scuole

La cabina di regia ha acconsentito alla riapertura delle scuole in zona rossa, ma solo per asili nido, scuole materne, elementari e sino alla prima media.