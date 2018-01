Brescia, 14 gennaio 2018 - Il tecnico Pasquale Marino ed i convocati che con lui hanno vissuto la settimana di ritiro a Latina hanno salutato il Lazio ed hanno fatto rientro a Brescia. Nelle prossime ore l'allenatore, che per domani ha concesso un giorno di riposo alla squadra, incontrerà il presidente Massimo Cellino per tracciare un punto della situazione ed individuare nel dettaglio gli obiettivi di mercato delle Rondinelle. La preparazione riprenderà martedì 16 al San Filippo per dare il via al programma che porterà il Brescia alla prima gara del nuovo anno, il posticipo casalingo di domenica 21 con l'Avellino, valido per la prima giornata di ritorno.

Per quel che riguarda le trattative della società biancazzurra, due rimangono i grandi obiettivi che lo stesso Cellino cercherà di accelerare insieme ai due ds Salerno e Cristallini. Sfoltire una rosa che supera le trenta unità da una parte e individuare i giocatori da inserire per plasmare una formazione che possa seguire al meglio i dettami del 4-3-3 che Mister Marino vorrebbe far diventare il punto di riferimento per la risalita delle Rondinelle, attualmente invischiate in zona play off. Un'attenzione particolare viene rivolta in queste ore alle partenze. Potrebbe essere ormai vicina l'ufficializzazione del passaggio non solo di Cattaneo al Padova e di Dall'Oglio al Catania, ma anche Checchin viene dato assai prossimo alla Viterbese, squadra che contenderebbe Di Santantonio alla Juve Stabia. Il giovane Semprini è seguito con interesse in Toscana (Carrarese e Arezzo), mentre sta prendendo sempre più sostanza il passaggio di Mangraviti al Fondi.

Rimangono invece tutte da definire le posizioni di Ndoj, che piace all'Avellino, Ferrante, richiesto dal Parma, e Machin, che vanta estimatori alla Salernitana, ma che sembra avere fatto bene durante il ritiro a Latina. I tifosi, comunque, attendono da queste ore di impegno diretto del presidente Cellino i primi "colpi" delle Rondinelle. Al momento le voci rimangono numerose, ma le certezze tardano ad arrivare. Gustafson ed Embalo rimangono in prima fila, ma a Brescia si attendono le tanto desiderate "fumate bianche" destinate a modellare una squadra finalmente in grado di risalire la classifica.