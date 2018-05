Rho (Milano), 18 maggio 2018 - Sei milioni di euro di investimento per cablare quasi 22mila unità immobiliari. Circa 251 chilometri di fibra che consentiranno ai cittadini di Rho di navigare a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit. Open Fiber ha siglato con il Comune una convenzione per la realizzazione di un’infrastruttura a banda ultra larga interamente in fibra ottica. Il piano è stato illustrato alla presenza dell’Assessore alla Smart City, Gianluigi Forloni e del Regional Manager Lombardia di Open Fiber, Antonio Chiesa.

«Il progetto presentato da Open Fiber – ha dichiarato Forloni – ci è sembrato subito molto interessante e abbiamo quindi deciso di cogliere quest’opportunità, perché la banda ultra larga è fondamentale per sostenere la digitalizzazione dei servizi comunali. Inoltre la rete ultraveloce di Open Fiber è il punto di partenza per tante iniziative che vogliono fare di Rho una vera Smart City». La convenzione siglata con il Comune stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013, mentre l’inizio dei lavori è fissato per il prossimo mese di giugno.

«SIAMO soddisfatti di aprire i cantieri anche a Rho - commenta Chiesa - dove possibile, Open Fiber utilizzerà cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti, e comunque le attività di scavo saranno effettuate privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale per ridurre al minimo i disagi per i cittadini. I lavori proseguiranno al massimo per 18 mesi. Auspichiamo anche una collaborazione con gli amministratori di condominio, affinché il piano non subisca rallentamenti».