Pioltello (Milano), 26 marzo 2018 - In stato confusionale e forse ubriaco, attraversa i binari e si ferma sulle rotaie: "Voglio morire". A mettere l'uomo al sicuro, dopo qualche minuto di tensione, hanno provveduto i carabinieri di Pioltello. Il protagonista della sequenza, un romeno 34enne, è stato poi ricoverato in ospedale. Tutto si è verificato ieri mattina, quando molti pendolari hanno visto l'uomo, in visibile stato di alterazione, scendere dalla banchina e posizionarsi sulle rotaie. Immediatamente è scattato l'allarme, e un treno in arrivo è stato fermato alle porte dello scalo.

Nel frattempo i militari raggiungevano lo sconosciuto. Per bloccarlo e riportarlo al sicuro sulla banchina sono occorsi alcuni minuti, nel corso dei quali i militari hanno dovuto calmare l'uomo. Una volta raggiunto, lo sconosciuto si è lasciato accompagnare all'ospedale. La circolazione dei treni sulla linea ha subito una decina di minuti di ritardo.-