Vacanze, mai come quest'anno la scelta per molti è stata rimandata all'ultimo momento. Se per per Federalberghi il 54,5% degli italiani o ha già fatto una vacanza o si appresta a farlo nelle prossime settimane, in molti ancora stanno valutando cosa fare e soprattutto dove. L'allarme crescita contagi legato alla variante Delta del Covid e le nuove regole imposte dal Green pass hanno fatto desistere i più cauti da una scelta rapida. Sembrano comunque le vacanze nel Bel Paese la prima scelta. Lo conferma Codliretti, per la quale 1 italiano su 3 sceglie una meta vicino a casa. E lo conferma lastminute.com, il tour operator / aggregatore di offerte (della cui galassia fa parte Volagratis), che molti aspiranti vacanzieri consultano compulsivamente alla ricerca di un'offerta, una proposta, un salvagente. "Quest'anno abbiamo un 80% di prenotazioni in Italia per l'opzione 'solo hotel' - dice Davide Mara, Market director per italia e Spagna di lastminute.com - e il 35% dei pacchetti volo+hotel. Nel 2019 erano rispettivamente al 35% e al 12-13%".



"La situazione più che altro è di incertezza - conferma Mara -. La stagione delle prenotazioni è partita a maggio. C'è stato un mese di giugno molto buono, con le prentazioni dei voli sopra i dati del 2019 e possiamo dire che i pacchetti sul mare sono simili a quelli di due anni fa". Il nodo è ora quello di "un calo o meglio un cambiamento: se giugno era il mese delle certezze con le annunciate riaperture ora ci sono informazioni contrastanti". A farne le spese alcune mete gettonate, come Malta, "che ha registrato un -70% da un mese con l'altro dopo la notizia dei ragazzi rimasti bloccati sull'isola". E anche le sempreverdi Grecia e Spagna (con le notizie dell'aumento di contagi e dei focolai Covid sulle isole) hanno rallentato. Comunque al momento "il 75% dele prenotazioni sono sulle prossime 3 settimane. Ma un 10% prenota nella stessa settimana, c'è una maggiore tendenza ad aspettare",

L'incertezza ha fatto lievitare i costi di una vacanza? Secondo Mara "non c'è una regola generale. La media dei prezzi è comunque allineata al 2019. Ma si trovano ancor buone offerte, abbiamo voli che costano fino al 30-40% in meno rispetto a due anni fa". Ma quanto vogliono spendere gli italiani? "Diciamo che volendo fare una media, per un pacchetto 'volo+hotel a 3 stelle' la spesa è di 1.350 euro per 2 persone in una settimana. Con gli appartamenti siamo sulla stessa linea".

"Assistiamo a una maggior polarizzazione delle scelte", afferma Mara. Italia, Spagna eGrecia (nell'ordine) l'hanno sempre fatta da padrone, ma se nel 2019 "costituivano il 60% delle scelte, ora siamo all'80%", Insomma, poco spazio all'esotismo e a località che non si conoscono. In Italia il boom riguarda Sicilia, Puglia e Sardegna. Ma "cresce la montagna per le opzioni 'solo hotel' insieme alal riviera romagnola". Rispetto al passato "sale molto di più la Liguria. E anche il lago di Garda, stavolta anche per gli italiani". Non è stagione di visite alle grandi città, con un'eccezione: "Abbiamo buone richieste su Barcellona".

Ma chi si trova a scegliere all'ultimo minuto, dove deve puntare, nella speranza di non subire un salasso? "Considerate le offerte sui voli di cui parlavamo prima - ribadisce Mara - Sicilia e Sardegna sono ottime opzioni". Anche per quanto riguarda l'estero, le isole restano una scelta efficace: "Maiorca, ma anche Ibiza sono molto competitive". E in Grecia "due classici, Creta e Rodi". Adesso anche Malta diventa molto appetibile, visto il calo subito repentinamente: "Abbiamo offerte in hotel a 4 stelle da 375 euro a persona, per due persone in agosto, con voli diretti". La destinazione alternativa? "L'Algarve, in Portogallo, con proposte vantaggiose anche in sistemazioni a 4 stelle, nelle due settimane a cavallo di Ferragosto".

Ma come districarsi tra le varie offerte senza perdersi in un sito? "Intanto - confermano da lastminute.com - quando si fa una ricerca, è consigliabile un uso coscienzioso dei filtri: cancellazione gratuita, accoglienza pet friendly, accessibilità". Poi meglio utilizzare la mappe con la localizzazione per evitare di ritrovarsi a 100 chilometri dal mare. E le soluzioni più vantaggiose? "Ha più senso cercare un pacchetto perché normalmente offre maggiori vantaggi economici - dice ancora Mara -. E le proposte di risparmio che utilizziamo come claim sono verificate". E' anche l'anno delle 'alternative accomodations' come appartamenti e B&B: "Noi facciamo da aggregatori, accogliamo strutture di altri soggetti: l'offerta supera il milione di strutture. E abbiamo cercato di costruire le pagine per dare le indicazioni migliori, in trasparenza". Poi ogni sito ha le sue offerte: "Consiglio per quanto riaguarda lastminute di consultare le "Flash Sales", con offerte negoziate dai nostri market manager in esclusiva".

Non resta che prenotare.