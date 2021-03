Milano - Ci siamo, è in arrivo un nuovo decreto legge con le misure anti covid che entreranno in vigore dopo Pasqua, da mercoledì 7 aprile. Oggi, alle 12, si è tenuta la di regia del premier Mario Draghi con i ministri Roberto Speranza, Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Mariastella Gelmini, Elena Bonetti, Patrizio Bianchi, il sottosegretario Roberto Garofoli e i membri del Cts Silvio Brusaferro, sul prossimo provvedimento anti contagio ed è durata poco meno di un’ora. Alle 14 la conferenza stampa del presidente del Conisglio.

Il decreto sarà sicuramente condizionato anche dai numeri dell'emergenza. Ieri il bollettino della Protezione civile ha registrato quasi 24mila nuovi casi e altri 460 morti, ma l'Rt nazionale è in calo: in questa settimana è a 1.08, mentre la scorsa era a 1.16. Numeri ancora molto alti che condizionano le ipotesi di riaperture alla scadenza del provvedimento ora in vigore, il 6 aprile. L'unica novità prevista riguarda, dopo Pasqua, il ritorno in classe fino alla prima media anche in zona rossa. Il premier lo ha confermato in apertura conferenza stampa. Per il resto sarebbe stata scelta la conferma di tutte le restrizioni. Per tutte le attività chiuse dovrebbero arrivare nuovi rimborsi e sostegni, finanziati dalla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio intorno al 10 aprile. Le misure dovrebbero durare fino al 30 aprile.

Covid oggi 25 marzo: bollettino Coronavirus. Contagi in Lombardia e Italia

COSA CAMBIA DAL 7 APRILE?

Asili nidi, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua. Attualmente invece nelle zone arancioni è prevista già la possibilità di tenere aperte le scuole, alle superiori con il 50 per cento degli studenti in presenza. Molti governatori però hanno scelto una via di maggiore prudenza, preferendo la didattica a distanza per tutti. Inoltre, il decreto attuale prevede che nelle aree provinciali dove l’incidenza supera i 250 casi ogni 100mila abitanti è possibile far scattare la chiusura di tutti gli istituti. Non è ancora certo se questa norma verrà confermata. "Il ministro Bianchi sta lavorando perche' questa riapertura avvenga in modo ordinato e in alcuni casi sara' possibile effettuare dei test, ma un'azione estensiva mi pare un'esagerazione", ha detto Draghi. "Aprire ulteriormente aumenta le forme di contagio - ha precisato - nel frattempo una serie di evidenze scientifiche dimostrano che la scuola fino alla prima media e' fonte di contagio in maniera molto limitata, in presenza di tutte le altre restrizioni: il trasporto e le attivita' parascolastiche sono fonte di contagio".

Niente zone gialle

Niente zone gialle: fino al 30 aprile sono confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse.

Ristoranti e bar

L’apertura di bar e ristoranti fino alle 18, prevista appunto nella fascia gialla, non è stata presa in considerazione neanche con un orario ridotto: i locali quindi resteranno chiusi – con solo asporto e consegna a domicilio consentiti – per almeno un altro mese.

Barbieri e parrucchieri

La riapertura di barbieri e parrucchieri potrebbe essere consentita anche in zona rossa, proprio come accadeva prima dell'ultimo decreto. L'allentamento, però, anche qui potrebbe non riguardare il sabato e la domenica. Potrebbe essere ripristinato per un altro mese il meccanismo già utilizzato durante le vacanze natalizie che riportava tutta Italia in arancione e rosso nel fine settimana. Le restrizioni prevederebbero poi misure più severe per sabato 1 e domenica 2 maggio.

Palestre e piscine

Per quanto riguarda palestre e piscine dovrebbe essere prolungata la chiusura.

Cinema e teatri

Salta la riapertura dei cinema e teatri che era stata prevista per domani, 27 marzo. La ripresa sarebbe stata consentita solo nelle zone gialle ma, alle luce delle decisioni emerse nella cabina di regia di oggi con lo stop del giallo fino al 30 aprile, slitta di conseguenza anche la riapertura di cinema e teatri.

Concorsi

Dal 6 aprile dovrebbero ripartire i concorsi pubblici. Secondo il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, l'ok arriverà "al 99%". L'incontro in merito coi membri del Cts è terminato intorno a mezzogiorono