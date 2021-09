Mentre il Comitato tecnico-scientifico promuove l'ampliamento della capienza di stadi, cinema e teatri oltre l'attuale 50% e la Sicilia, unica regione italiana attualmente in zona gialla, si prepara a tornare bianca, gli esperti si dividono tra aperturisti come Matteo Bassetti che promuove la mini quarantena a scuola solo per il vicino di banco e la capienza al 100% degli stadi per i vaccinati, e più cauti, come Fabrizio Pregliasco che invece boccia la proposta del Cts: "Significa aumentare il livello di rischio". L'ultima parola spetta al governo, anche alla luce dei dati su contagi, decessi e pressione ospedaliera. Intanto il bollettino Covid di ieri ha segnato un significativo calo della curva epidemica in Italia con 1.772 nuovi casi (ma con meno tamponi) contro i 3.099 del giorno precedente. In flessione anche i decessi, ieri 45 (per un totale di 130.742 vittime dall'inizio dell'epidemia), mentre il tasso di positività è all'1,4%.

Vaccini: quanto dura la protezione dal Covid? Ecco cosa succede sei mesi dopo

Ogni mese si registrano circa 120-130mila positivi,e di questi circa 1.500 contagi riguardano operatori sanitari che si infettano sul lavoro. A lanciare l'allarme è il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Filippo Anelli che commenta la circolare del ministero della Salute con cui vengono le priorità per la terza dose e per gli operatori sanitari si prevede di partire con gli over 60 con patologie e in un momento successivo tutti gli altri. "I dati relativi ai contagi (dei camici bianchi) - secondo Anelli - sono indicativi dei rischi che corre chi lavora sul campo e in prima linea. Quindi applicare una gradualità come criterio per la terza dose di vaccino anti Covid va bene ma è importante che questa possibilità sia data a tutti gli operatori sanitari. Una dose addizionale - conclude il presidente Fnomceo - è ora importante sul piano organizzato ma anche psicologico considerando quello che è successo negli ospedali nei mesi passati. Il criterio stabilito è un punto di partenza perché è chiaro da qualcuno si doveva partire, ora però non tardiamo troppo con la terza dose a tutti gli operatori sanitari e magari iniziamo anche prima della fine dell'anno".

Green pass obbligatorio per i lavoratori: dieci cose da sapere

Green pass obbligatorio dal 15 ottobre: ecco cosa dice il decreto / PDF

Continua a calare la curva epidemica in Italia che ieri ha fatto registrare 1.772 positivi contro 2.407 di lunedì scorso, a conferma di un trend di calo settimanale intorno al 20%. I decessi sono stati 45, per un totale di 130.742 vittime dall'inizio dell'epidemia. In leggero aumento i ricoveri, come capita spesso il lunedì per via delle poche dimissioni nel weekend. In Emilia Romagna sono stati registrati 289 casi, in Sicilia 227 e nel Lazio 217. Proprio la Sicilia inizia il percorso di 'rientro' in zona bianca. La regione, infatti, ha dati in miglioramento che, se consolidati, consentiranno di tornare nella fascia con minori restrizioni. Secondo gli ultimi rilevamenti per quanto riguarda le terapie intensive la Regione si trova al 10,7% e al 79,5 per 100mila abitanti per quanto riguarda l'incidenza dei contagi.

Con 14.562 tamponi eseguiti è di 136 il numero di casi di Coronavirus registrati ieri in Lombardia, una percentuale in salita allo 0,9% (il girono precedente era lo 0,5% ma con un numero molto maggiore di test). In leggero aumento i ricoveri, ma ben lontani dai livelli di sofferenza dei reparti ospedalieri: 62 i posti letto occupati ieri in terapia intensiva (+1) e 389 negli altri reparti (+10). Sono quattro i decessi che portano il totale da inizio pandemia in regione a 34.026. Per quanto riguarda le province, la più colpita resta sempre Milano con 64 nuovi casi, di cui 31 in città, seguono 12 casi a Sondrio, 11 a Bergamo, 10 a Brescia, 8 a Monza, 7 a Mantova, 3 a Lodi e Como, 2 a Cremona e Pavia e 1 rispettivamente a Lecco e Varese.

TOSCANA - I nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 190 su 19.554 test eseguiti, di cui 7.597 tamponi molecolari e 11.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,97% (3,0% sulle prime diagnosi). I nuovi casi sono lo 0,1% in piu' rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 267.379 (94,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.105, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 324 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 6 uomini e 3 donne, con un'eta' media di 66,2 anni.

EMILIA ROMAGNA - Scendono sotto i 200 i contagi giornalieri da Covid in Emilia-Romagna: sono 197 quelli registrati oggi, su un totale di 36.024 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende dunque allo 0,5%. Purtroppo, si registrano però due decessi: un uomo di 78 anni e uno di 56. In totale, dall'inizio dell'epidemia, le vittime della pandemia in regione sono state 13.464. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

(47), mentre scende leggermente il numero dei ricoverati nei reparti Covid: sono oggi 386 (-4). Per quanto riguarda le persone guarite, sono 268 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 13.868 (-73).

MARCHE - Su 21 ricoverati per Covid-19 in Terapia intensiva, 19 non sono vaccinati. I due degenti vaccinati in intensiva, riferisce l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. "avevano delle comorbidità", cioè altre patologie. "Una percentuale - commenta Saltamartini - straordinariamente importante, dimostra che i vaccini hanno almeno la garanzia, non di impedire che si possa contrarre il virus, ma di impedire gravissime conseguenze come il ricovero in reparti intensivi e semintensivi". Quanto al totale dei ricoverati in intensiva (21), il numero è stabile da 5 giorni.

UMBRIA - Sono 29 i nuovi positivi e 73 guariti dalò Covid in Umbria. Mentre non si segnala alcun decesso nelle ultime 24 ore. Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali: oggi sono 41, contro i 43 di ieri, mentre restano due i pazienti nelle terapie intensive. Complessivamente sono stati analizzati 2.594 tamponi e 5.938 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,33 per cento.

VENETO - Risale il numero dei contagi Covid, oggi sono 376 i nuovi positivi (erano 181 lunedì), ma soprattutto segnano un'impennata i decessi, con 10 vittime in sole 24 ore in Veneto. Il totale degli infetti da inizio dell'epidemia arriva a 468.500, quello dei morti a 11.770. Gli attuali positivi sono 11.049 (-296). Dati positivi arrivano dai ricoveri ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 243 malati Covid (-10), in terapia intensiva 52 (-3)

LAZIO - Su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 tamponi antigenici per un totale di 23.891 tamponi effettuati nel Lazio, oggi si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre (-49), 3 i decessi (-1), 388 i ricoverati (-5), 57 le terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 135. Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale.E da oggi sono partite le prime somministrazioni delle terze dosi per gli ospiti delle Rsa nella Asl di Rieti mentre venerdì toccherà agli ospiti delle RSA Villa Rosa e Villa Immacolata nella Asl di Viterbo. Complessivamente nel Lazio sono stat superate 8 milioni e 250mila somministrazioni di dosi di vaccino anti- Covid. Oltre l'82% della popolazione over 12 e l'88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale.

ABRUZZO - Sono 28 i nuovi positivi al Covid, di età compresa tra 3 e 77 anni, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81091. Il totale è inferiore in quanto sono stati eliminati 4 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.544. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 76.716 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.831 (-61 rispetto a ieri)

ALTO ADIGE - Sono 92 i casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore: 44 sono stati rilevati sulla base di 1.273 tamponi pcr (di cui 387 nuovi test) e 48 sulla base di 7.838 test antigenici. Non vengono segnalati decessi che sono in totale 1.192

dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre aumentano di una unità i pazienti Covid-19 assistiti nei normali reparti ospedalieri, che ora sono 25. Sono sempre 9, invece, i pazienti assistiti in terapia intensiva e 3 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

CALABRIA - Sono 97 in più rispetto a ieri le persone risultate positive al coronavirus in Calabria. Il dato emerge dal bollettino quotidiano della regione in cui sono registrati anche due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore. Le persono ricoverate nei reparti degli ospedali regionali sono 7 in più, mentre nessun nuovo ricovero è segnalato nelle terapie intensive.

CAMPANIA - Sono 222 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall'analisi di 18.799 tamponi, 3 i nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 i decessi avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 18 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid, 249 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Su 4.031 tamponi molecolari oggi sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 6.787 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,16%). Si registra un decesso (un uomo di 94 anni di Palazzolo Dello Stella); scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti rimangono 41.

PUGLIA - Sono 125 i nuovi contagi registrati oggi in Puglia con 13.458 test effettuati, per un tasso di positività dello 0,9%. Sei i decessi per Covid registrati in tutta la regione. Dei 2.799 attualmente positivi 156 sono ricoverati in area

non critica e 15 sono in terapia intensiva.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 49 ulteriori casi di positività al Covid, sulla base di 2.433 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.121 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 (-1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 140 (3 in meno rispetto a ieri). 2.194 sono i casi di isolamento domiciliare (196 in meno rispetto a ieri). Si registra un solo decesso, la vittima è un uomo di 80 anni.