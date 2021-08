Milano, 18 agosto 2021 - Mentre la zona gialla incombe sulla Sicilia, che con il 17% dei ricoveri ordinari Covid ha sforato la soglia massima del 15% e sulle terapie intensive ha superato il tetto del 10%, la Sardegna corre ai ripari dopo l'ulteriore aumento di ricoverati (10% nei reparti ordinari e 9% in rianimazione) e apre nuove degenze. L'obiettivo delle regioni in bilico è allontanare lo spettro delle restrizioni Covid. Si avvicina al rischio di superare i tetti previsti per restare in fascia bianca anche la Calabria (14% di ricoveri in area non critica e 7% in rianimazione), ment0re il Lazio è stabile con il 7% di occupazione delle intensive. Il cambio di colore delle regioni potrebbe avvenire lunedì 23 agosto, ma l'ultima parola spetterà all'Istituto Superiore di Sanità sulla base dei dati del monitoraggio di venerdì 13. Allarme pediatri: "Boom contagi tra giovanissimi"

Zona gialla, le regioni a rischio dopo Ferragosto

Intanto dalla Campania arriva l'allarme della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp): "A meno di un mese dall'inizio della scuola ci troviamo ad assistere ad un aumento esponenziale dei contagi tra i giovanissimi. La variante Delta sta trovando terreno fertile nei bambini al di sotto dei 12 anni e solo correndo ai ripari subito, portando le vaccinazioni nei nostri studi, si può sperare di salvare il salvabile". L'obiettivo è evitare una nuova ondata a settembre: "Il nostro timore - avvertono i medici - è che possano ulteriormente aumentare i bambini e gli adolescenti che necessiteranno di ospedalizzazione", data la scarsissima adesione alla campagna vaccinale tra gli over 12 a fronte di un grave aumento dei contagi.

E per correre ai ripari, dato il dilagare della variante Delta, da oggi in Israele il Green Pass è obbligatorio per partecipare a qualsiasi attività pubblica. Il provvedimento, che riguarda tutti coloro che hanno più di tre anni di

età, punta a contenere i contagi. Ieri sono stati registrati 8.726 nuovi positivi mentre più del 58% dei 9,4 milioni di abitanti del Paese sono completamente vaccinati e più di un milione ha ricevuto la terza dose di vaccino. Fra le poche eccezioni all'obbligo di Green Pass, i luoghi di culto, dove si continua a poter accedere liberamente con non più di 50 persone presenti. I bambini fino a 12 anni di età potranno effettuare i test gratuitamente.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.162 (contro i 5.273 di ieri) nonostante siano stati eseguiti 12mila tamponi in meno rispetto a martedì: oggi 226.423. Tanto che il tasso di positività sale dal 2,2% al 3,2%. I decessi sono 69 (ieri erano 54), per trovare a una cifra simile bisogna tornare a giugno. Complessivamente da inizio pandemia sono morte per Covid 128.579 persone. E aumentano ancora i ricoveri: sono complessivamente 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri. Calano per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, che sono oggi 128.782. Si registra, dunque, un decremento di 334 unità rispetto a ieri che erano 129.116. I dimessi e i guariti sono invece 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri. La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in aumento da giorni, con 997 contagi, seguita da Lazio (+703), Veneto (+692), Toscana (+675) e Lombardia (+671).

Ieri sono stati 374 i nuovi positivi in Lombardia su 32.997 tamponi. Due i decessi che così raggiungono quota 33.862. Per quanto riguarda le province, la più colpita è sempre Milano dove ieri si sono registrati 105 nuovi casi, di cui 34 nella città capoluogo. Segue Monza e Brianza con +49; Brescia con +42; Bergamo con +34; Pavia con +32; Como con +27; Mantova e Varese con +15; Lecco e Lodi con +10; Cremona e Sondrio +7.

EMILIA ROMAGNA - Tre decessi e 445 positivi in più rispetto a ieri, su un totale di 24.502 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono i numeri dell'emergenza Covid in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,8%, l'età media dei nuovi positivi è 37,9 anni. In calo i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi 13.390 (-36 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 12.974 (-47), il 96,9% del totale dei casi attivi. Cresce leggermente la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+3 rispetto a ieri), mentre sono 369 i posti letto complessivamente occupati quelli negli altri reparti Covid (+8).

MARCHE - Sono 205 i nuovi positivi e 53 i pazienti Covid assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche (6 più di ieri), e 19 nei pronto soccorso (+4), in attesa di un posto nei reparti Covid. Nelle terapie intensive ci sono 9 pazienti (+1), mentre nei reparti non intensivi sono in 38 (+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.042 (+84), mentre sono diventati complessivamente 102.241 i dimessi-guariti (+115). Nelle ultime 24 ore non sono state registrate vittime correlate al 'Covid-19' e il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è fermo a 3.043 morti, 1.709 uomini e 1.334 donne.

TOSCANA - Sono 675 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 2 decessi: un uomo e una donna con un'età media di 79,5 anni. Sempre in crescita i ricoverati che sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 263.574 i casi di positività e 6960 le vittime. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo.

VENETO - Sono 692 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.206. Si registrano inoltre 2 decessi, per il totale a 11.659. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Restano stabili i ricoverati (244) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive 43 (+5). In linea con quanto dichiarato negli ultimi giorni da virologi ed esperti, il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

TRENTINO ALTO ADIGE - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 863 tamponi Pcr e registrato 62 nuovi casi positivi. Inoltre 19 dei 4.304 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Sono 18 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, ai quali si aggiunge un paziente in terapia intensiva. Tre pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non sono stati registrati nuovi decessi, pertanto il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. Sale il numero delle persone in quarantena che ora sono 1.497.

VALLE D'AOSTA - Ventitre nuovi positivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Valle d' Aosta. Sedici i guariti dal virus Sars CovII. Nessun ricoverato in terapia intensiva, 4 invece i posti letto occupati all'Ospedale Parini e 148 i pazienti in isolamento domiciliare.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Su 4.755 tamponi molecolari effettuati oggi sono stati rilevati 120 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del'2,52%. Sono inoltre 2.483 i test rapidi antigenici eseguiti in Friuli Venezia Giulia, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,32%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva (7 delle quali non vaccinate e 2 vaccinate ma con ltre patologie importanti) e 30 i pazienti in cura in altri reparti'.

PIEMONTE - Sono 305 i nuovi casi registrati in Piemonte, dove c'è stato anche un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 11.706. I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (+ 2 rispetto a ieri), negli altri reparti 136 (+ 4). I tamponi diagnostici processati sono 13.757 ( di cui 8.917 antigeici), con un tasso di positività del 2,2% (contro l'1,4% di ieri) e una quota di asintomatici pari al 60,3%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.242, i guariti +278.

LIGURIA - Sono 161 i nuovi positivi in Liguria, dove sono stati effettuati 3.759 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.331 tamponi antigenici rapidi. Sono 84 i ricoverati di cui 11 in terapia intensiva. Tre nuovi decessi che portano il totale a 4.375 da inizio pandemia.

LAZIO - Sono 17.717 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 524 ricoverati, 64 in terapia intensiva e 17.129 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 342.521 e i morti 8.455, su un totale di

368.693 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 703, di cui 425 a Roma città, mentre i decessi sono 6 (-2 rispetto a ieri). Sul fronte ospedali i ricoverati nei reparti ordinari sono 524 (+19), mentre nelle terapie intensive sono 64 (-2). Settecentonovantadue i guariti.

ABRUZZO - Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.411 tamponi molecolari. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.28%. I nuovi casi sono 143, mentre resta invariato il bilancio delle vittime, fermo a 2.519. Nel numero dei casi positivi (dall'inizio dell'emergenza a 77.791) sono compresi 73.188 dimessi/guariti, +85 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.084, +57 rispetto a ieri; 57 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 11 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.016 (+56 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA - Sessantotto dei 999 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino sull'andamento dell'epidemia, che registra un'altra vittima

(ora sono 574, in totale). Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 34, una delle quali è in terapia intensiva: sono 17 le persone guarite, 1.157 quelle in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda le vaccinazioni, nelle ultime 24 ore ne sono state eseguite 3.522: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 381.258 (il 68,9%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 299.346 (54,1%).

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 358 casi su 14.554 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza del 2,45%. Mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.113.265 test e sono 4.321 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 260.308 e 249.301 sono i pazienti guariti.

CALABRIA - Sono 279 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.571 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.042.828 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus

sono 74.279 (ieri erano 74.000). rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,18% al 6,10%). Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale delle vittime da inizio emergenza a 1.282. I guariti sono 69.512 (+193 rispetto a ieri), mentre attualmente i ricoveri sono 129 (+9 rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 429 nuovi casi confermati di positività al COVID, sulla base di 3.542 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7.033 test. I pazienti ricoverati nei

reparti di terapia intensiva sono 18 (nessuna variazione rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 165 (+7 rispetto a ieri). 7.199 sono i casi di isolamento domiciliare (+12 rispetto a ieri). Si registrano 5 decessi: due uomini di 57 e 78 anni e due donne di 55 e 62.

SICILIA - Con quasi mille casi in 24 ore (+997) per il secondo giorno consecutivo la Sicilia è la regione col maggior numero di positivi. Oltre quindicimila (15.038) i tamponi effettuati. Sul fronte dei decessi: 24, la Regione Siciliana ha reso noto che si tratta di recuperi dei giorni precedenti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 621 i pazienti ricoverati con sintomi, 80 in terapia intensiva (+8). Sono

19.016 le persone in isolamento domiciliare, 19.717 gli attualmente positivi.