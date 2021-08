L'Italia si prepara a lasciare la zona bianca che per due mesi ha unificato il territorio nazionale nella fascia di minor rischio e allentamento delle restrizioni. Manca solo l'ufficialità ma da lunedì 30 agosto la Sicilia, già salvata in extremis la settimana scorsa, sarà retrocessa in zona gialla, avendo superato la soglia fissata dai nuovi parametri per i ricoveri ordinari (19,4%, il limite è 15%) e per le terapie intensive (12,1%, il limite è 10%). Mentre, secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, la Sardegna resta in bilico e altre 10 Regioni e province autonome vengono classificate a rischio moderato: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d'Aosta. Le restanti 11 Regioni sono invece classificate a rischio basso.

Leggera flessione per l'indice di trasmissibilità: in base ai calcoli della Cabina di regia, il valore Rt è pari a 1,01, mentre la scorsa settimana era 1,1. E' quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero Salute, relativo all'andamento dell'epidemia Covid in Italia. Si registra invece un leggero rialzo sul fronte dell'incidenza nazionale: 77 casi ogni 100mila abitanti nel periodo compreso dal 20 al 26 agosto, rispetto ai 74 casi di una settimana prima prima. Il monitoraggio mette inoltre in luce una lieve crescita della percentuale dei casi di Covid rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti: 34% rispetto al 32% di 7 giorni fa. Scende, anche in questo caso in maniera lieve, la percentuale dei

casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi: 46% rispetto al 47%.

Sicilia in testa per superamento degli indicatori decisionali con un tasso di occupazione in terapia intensiva del 12,1% (contro la soglia del 10%), occupazione posti letto in area medica non critica del 19,4% (contro il 15% di soglia) e incidenza a 7 giorni, 20-26 agosto, più alta di tutta Italia con 200,7 casi per 100mila abitanti contro la soglia di 50 (era 155,8 nel monitoraggio scorso). Questi i dati contenuti nella tabella ministero della Salute/protezione civile che accompagna la bozza del monitoraggio settimanale. In Sardegna 11,2% intensive e 14% area medica, con 148,5 di incidenza (in diminuzione rispetto al primato del precedente monitraggio di 156,4). In Calabria 15,2% nei reparti e 5,9% intensive con incidenza di 101,5 (in rialzo rispetto al dato di 81,4 della

settimana precedente). Sono 16 le regioni che superano la soglia dell'incidenza fissata per il tracciamento di 50 casi per 100mila abitanti mentre sono il Molise (22,6), la Valle d'Aosta (33,1), la Lombardia (35,4), il Piemonte (36,5) e la Puglia (48,4) le

uniche 5 regioni sotto i 50 casi per 100mila abitanti di incidenza e 4 le regioni che hanno superato 100 di incidenza ( Sicilia, Sardegna, Calabria e Toscana). In diminuzione l'incidenza della Toscana da 127,3 della settimana scorsa a 115,4 con tasso di occupazione in area medica del 7,6% e nelle terapie intensive a 7,2%.

Rischio moderato ma "ad alta probabilità di progressione". Viene complessivamente classificata così la Regione Sicilia che in questo momento, secondo i nuovi parametri, sembra avere i numeri per un passaggio in zona gialla ed è la regione che si trova nella situazione più complicata. Per Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova "è il campanello d'allarme per un settembre che sarà molto difficile. Quello che sta accadendo in Sicilia non è legato solo al grande afflusso di turisti ma al fatto che c'è una parte sostanziosa della popolazione che non si è vaccinata. Ci sono Regioni che su questo fronte hanno lavorato bene e sono promosse, altre che sono un po' in ritardo, rimandate a settembre, e poi c'è la Sicilia che, visti i risultati, va bocciata".

Bollettino Covid Italia

In calo ieri positivi e decessi registrati a livello nazionale: 7.221 i nuovi casi, rispetto ai 7.548 del giorno precedente, mentre le vittime ieri erano 43 contro le 59 di mercoledì. Sul fronte ospedaliero ieri si sono registrati 4.059 ricoverati (+36). Mentre sono stati 220.872 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, circa 20mila in meno rispetto al giorno precedente con un tasso di positività al 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% registrato 24 ore prima. I pazienti ricoverati in terapia intensiva ieri erano 503, quattro in più rispetto a mercoledì nel saldo tra entrate e uscite.

I dati in Lombardia

La Lombardia resterà certamente bianca anche per la prossima settimana. Ieri a fronte di 38.173 tamponi effettuati in Lombardia, erano 758 i nuovi positivi (1,9%), sei invece i morti nelle ultime 24 che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.898. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 42, uno in meno rispetto a mercoledì; stessa flessione per i ricoverati non in terapia intensiva che risultano 339 (-1). I nuovi casi per provincia: Milano 236 di cui 81 a Milano città; Bergamo 41; Brescia 122; Como 42; Cremona 21; Lecco 28; Lodi 18; Mantova 26; Monza e Brianza 54; Pavia 43; Sondrio 15 e Varese 80.

Le altre regioni

ALTO ADIGE - Sono 79 i nuovi casi di Covid-19 su 5.510 tamponi processati. Dal primo agosto non si registrano decessi per un dato che resta di 1.184 vittime da inizio pandemia, ma sono in crescita i ricoveri in terapia intensiva e il contagio tra i giovani. I pazienti Covid che si trovano in rianimazione sono 5 mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono 17. A questi numeri vanno aggiunti gli 8 che si trovano nelle strutture allestite per l'emergenza di Colle Isarco e Sarnes. Intanto a dieci giorni dall'inizio delle lezioni il 25% del personale scolastico in Alto Adige (4.737 tra docenti e collaboratori), non è vaccinato contro il Covid.

BASILICATA - Sono 60 i lucani positivi al Covid in Basilicata su 1.210 tamponi molecolari processati. Nessun decesso e 70 le guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Sul fronte ospedaliero sono 42 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera, di cui nessuno in terapia intensiva. In totale in Basilicata si registrano 1.329 casi positivi.

CALABRIA - In Calabria, ad oggi, sono stati eseguiti 1.070.460 tamponi: 3.582 nelle ultime 24 ore da cui sono emersi 313 nuovi casi. Le persone positive al Coronavirus salgono complessivamente a 76.726.

CAMPANIA - Lievissima flessione del tasso di incidenza Covid in Campania, dove si registrano 576 nuovi positivi su 14.304 test: un rapporto del 4,02% rispetto al 4,29 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala anche cinque nuove vittime (una nelle ultime 48 ore, quattro risalenti ai giorni precedenti). Resta invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva (21) mentre quello delle degenze scende a 350 (-11). "Nel periodo luglio-agosto abbiamo retto bene in Campania, soprattutto perché abbiamo fatto operazioni in anticipo come l'immunizzazione dei luoghi turistici con tre mesi di anticipo, reggendo impatto dei turisti in ingresso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

EMILIA ROMAGNA - Lieve balzo dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: ci sono 732 nuovi casi su oltre 26mila tamponi delle ultime 24 ore, età media 35 anni. Nelle ultime 24 ore si registrano altri sette morti con Covid-19, fra i quali anche un 58enne a Parma (residente di fuori regine) e un 61enne del Riminese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.463 (+442 rispetto a ieri), di cui il 97% in isolamento a casa perché con sintomi lievi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Su 6.453 tamponi molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore, oggi sono stati rilevati 190 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,94%. Sono inoltre 3.024 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,46%). Complessivamente i nuovi casi sono quindi 204. Oggi si registra il decesso di una donna di 98 anni ricoverata all'Ospedale di Udine che non aveva completato il ciclo vaccinale (prima dose somministrata a inizio luglio); sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti.

LAZIO - Su oltre 3.956 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nel Lazio e oltre 24.299 antigenici per un totale di oltre 28.255 test, si registrano 547 nuovi casi positivi (-35), sono 114 casi in meno rispetto a venerdi' 20 agosto, 2 decessi (-3). Sul fronte della pressione ospedaliera, i ricoverati nei reparti ordinari sono 488 (-20), mentre i posti letto occupati nelle terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 625. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%". I casi a Roma città sono 210. Stabile la pressione ospedaliera, il Lazio quindi si conferma a rischio.

MARCHE - Sono 81 i pazienti positivi al virus Sars Cov2 assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 4 più di ieri, e 10 nei pronto soccorso, in attesa di un posto nei reparti Covid. Nelle terapie intensive ci sono 12 pazienti, mentre nei reparti non intensivi sono in 53 (+1). Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi per Covid-19: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica resta quindi fermo a 3.046 morti, 1.710 uomini e 1.335 donne.

PIEMONTE - "I dati del Piemonte sono stabili, da tre settimane continuano a essere da piena zona bianca, la pressione ospedaliera resta al 2%, non c'è rischio in aumento", ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio a proposito dell'inserimento del Piemonte tra le 10 regioni e province italiane a rischio moderato, come risulta dal monitoraggio settimanale di Iss-Ministero della Salute.

PUGLIA - Sono 302 i nuovi positivi in Puglia su 13.248 test processati. Nelle province di Lecce e di Bat si registra il maggior numero di nuove positività, rispettivamente 83 e 76. Gli attualmente positivi sono 4.596 di cui 235 ricoverati in area non critica e 22 in terapia intensiva. Tre i decessi registrati nelle ultime ore per un totale di 6.701 persone decedute, il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi è di 251.430, 250 in più rispetto a ieri.

SICILIA - La Sicilia si prepara a passare, da lunedì 30 agosto, in zona gialla per il superamento dei parametri previsti: tasso di occupazione in terapia intensiva del 12,1% (contro la soglia del 10%), occupazione posti letto in area medica non critica del 19,4% (contro il 15% di soglia) e incidenza a 7 giorni (20-26 agosto) più alta di tutta Italia con 200,7 casi per 100mila abitanti contro la soglia di 50 (era 155,8 nel monitoraggio scorso).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 343 nuovi casi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.244 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 233 (+ 5 rispetto a ieri). Sono 7.866 i casi di isolamento domiciliare (+ 104 rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: 2 uomini di 50 e 83 anni e una donna di 74. Intanto la Sardegna resta in bilico sul filo di lama della zona gialla con l'11,2% di occupazione di posti nelle terapie intensive e il 14% area medica, con 148,5 di incidenza (in diminuzione rispetto al primato del precedente monitraggio di 156,4).

TOSCANA - Sono 752 i nuovi positivi a Covid (728 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il totale a 269.405 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 250.820 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.615 tamponi molecolari e 5.717 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,2% è risultato positivo. Quattro i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, 2 uomini e 2 donne con un'età media di 82,8 anni. Mentre l'età media dei 752 nuovi casi è di 38 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

TRENTINO - Sono rientrati oggi in Trentino tutti i ragazzi della colonia di Cesenatico divenuta un cluster Covid-19. Quarantuno giovani ospiti e quattro membri dello staff trascorreranno la quarantena fiduciaria nella struttura Aerat di Candriai, dove si sono sistemati in mattinata dopo il rientro dalla Romagna. Alcuni di loro hanno manifestato sintomi lievi e tutti sono seguiti dal personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Grande attenzione viene posta anche nei confronti di quanti hanno manifestato dei sintomi ma sono risultati negativi al tampone: per loro è previsto un monitoraggio a partire dalle prossime ore

UMBRIA - Sono 86 i nuovi casi accertati in Umbria (78 in meno rispetto ai 164 di ieri), per un totale di 61.360 persone contagiate dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Si registra un calo degli attualmente positivi, che ora sono 1.798 (-52), mentre di conseguenza aumenta il numero dei guariti che diventano 58.134 (+138), mentre restano 1.428 i decessi per Covid dall'inizio della pandemia.

VALLE D'AOSTA - Un nuovo caso di Covid rilevato in Valle d' Aosta, per un totale di 12.005 da inizio emergenza. Sono 511 i tamponi effetuati nelle ultime. Non si registra nessun nuovo decesso, con il totale delle vittime fermo a 473. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 2, nessuno in terapia intensiva.

VENETO - Prosegue la crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Veneto, con 694 positivi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 452.524, e due decessi, che portano il numero complessivo di vittime da inizio pandemia a 11.676. Stabile invece è la situazione clinica, con 7 nuovi ricoveri in area non critica (totale 223 posti letto occupati) e un nuovo paziente in terapia intensive (47 posti occupati).