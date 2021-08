Oggi è il giorno del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, che definirà i passaggi di fascia. Da lunedì 30 agosto l'Italia non sarà più - come nei due mesi precedenti - tutta bianca. La Sicilia va infatti in direzione di una retrocessione in giallo. Altre regioni sono in bilico tra bianco e giallo. E' il caso della Sardegna, per la quale saranno decisivi i dati del report dell'Iss. La Sicilia, che già la settimana scorsa si era salvata in extremis dal cambio di zona, con ogni probabilità sarà la prima regione italiana a cambiare colore, dopo l'introduzione dei nuovi criteri per calcolare il rischio Covid basati sulle ospedalizzazioni, con soglia del 10% per l'occupazione dei posti in rianimazione e 15% per i posti letto in area medica non critica.

Come di consueto, l'Iss baserà la propria decisione sui dati settimanali, con un occhio però ai numeri pubblicati quotidianamente da Agenas. E' proprio grazie ai dati forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che si delineano i contorni del quadro reale. E per Sicilia e Sardegna le tinte sono certamente in chiaroscuro. La Sicilia supera di gran lunga tutti i 3 parametri che stabiliscono il cambio di colore delle regioni: l'incidenza ogni 100 mila abitanti è di 186,27, mentre il limite è pari 150. I posti letto in area non critica occupati hanno raggiunto il 20% mentre il limite è 15%. Ha infine raggiunto l'11% l'occupazione delle terapie intensive, un punto percentuale in più rispetto al limite. Numeri negativi nonostante da venerdì scorso la Sicilia stia conteggiando nei posti letto in rianimazione comunicati ad Agenas tutti quelli potenzialmente attivabili in caso di emergenza, passando cosi da 725 a 934. Purtroppo, però, l'isola ha fatto registrare un aumento del numero dei ricoveri a causa del coronavirus: ieri 102 in terapia intensiva e 751 ordinari.

Sicilia: un giallo annunciato

Ieri, alla vigilia di una decisione che potrebbe collocare la Sicilia in zona gialla, la Protezione civile ha registrato 15 decessi per Covid nell'isola. I nuovi casi erano 1097, per un totale di 26.110 attuali positivi. I dimessi/guariti sono 478. In terapia intensiva sono 109 i ricoverati, inclusi 9 nuovi ingressi. "La Sicilia va in giallo? Purtroppo è inevitabile visti i bassi dati delle vaccinazioni e l'evoluzione dei contagi. Un anno fa, nella stessa data, il Paese aveva un migliaio di contagiati, ora siamo a settemila. Avevamo una sessantina di persone in terapia intensiva oggi oltre 500" ha detto ieri Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, a Marina di Ragusa nel dibattito alla Festa regionale del Pd Sicilia. "Oggi ci sono i vaccini che non c'erano un anno fa. Cosa dobbiamo aspettare per evitare il disastro dell'autunno? Purtroppo i dati bassi delle vaccinazioni in Sicilia sono parte del problema al quale si aggiunge lo scarso rispetto del distanziamento un po' ovunque nel Paese", aggiunge Boccia.

Appena sette giorni fa la Sicilia contava un'occupazione dei posti letto di terapia intensiva al 9,2%, appena 0,8% sotto la soglia di sicurezza. Un dato che in meno di sette giorni è passato da 77 posti occupati a 102. A questi dati si aggiungono quelli sulle ospedalizzazioni ordinarie, dove la soglia è il 15% ed era già stata superata la scorsa settimana, quando negli ospedali siciliani c'erano 571 persone ricoverate per coronavirus. Le ragioni di questo boom di contagio sono diverse. Il tutto in un periodo che vede in regione un alto numero di turisti. che ha proiettato la Sicilia ai vertici delle mete estive. Il governo regionale siciliano, guidato da Nello Musumeci aveva cercato di correre ai ripari, con l'istituzione di diverse zone rosse nel territorio. Accorgimenti che però non hanno sortito l'effetto contenitivo sperato.

La Sardegna aspetta il responso

Anche la Sardegna attende con ansia la giornata di domani per capire se passerà o meno in zona gialla. Le premesse non sono delle migliori. Il rischio maggiore è rappresentato dal superamento del parametro dell'occupazione delle terapie intensive, che ha raggiunto il 12%, con 24 ricoveri in area critica su 204 posti letto. Va un po' meglio la situazione relativa all'occupazione dei posti letto nei reparti ordinari: 225 ricoverati su 1.602 posti disponibili, numeri che portano la Sardegna poco sotto la soglia massima, un punto percentuale in meno. Il paramento sarebbe, però, superato qualora si registrassero poco meno di 20 ricoveri in più.

Zona gialla: cosa cambia rispetto al bianco

Mascherine obbligatorie anche all'aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. E' quanto cambia nella sostanza per i territori. Regole diverse e meno stringenti rispetto a quanto gli italiani erano abituati a fare nei mesi scorsi. E che tengono conto anche del green pass in possesso dei vaccinati. Con il nuovo profilo di rischio giallo, le misure prevedono che ci si possa spostare tra le regioni (anche senza il green pass) ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione al di là del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo. Non ci sono più limiti orari alla circolazione, dunque nessun coprifuoco, che è stato eliminato lo scorso 21 giugno e che ha segnato duramente i mesi di lockdown. Le mascherine, che in zona bianca sono già obbligatorie nei locali al chiuso, in gialla devono tassativamente essere indossate anche all'aperto.

Le altre regioni

Per quanto riguarda il resto dell'Italia, la media nazionale è ferma al 6% per quanto riguarda l'occupazione delle terapie intensive e al 7% in area non critica. Attenzione, però, all'Umbria: il 'cuore verde d'Italia' fa segnare il 9% di occupazione delle terapie intensive e l'8% nei reparti ordinari (il limite è il 15%). Sempre sul fronte delle terapie intensive, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna e Toscana fanno registrare il 7% di occupazione.

E la Lombardia?

La Lombardia resterà certamente bianca anche per la prossima settimana. Ieri a fronte di 38.173 tamponi effettuati in Lombardia, erano 758 i nuovi positivi (1,9%), sei invece i morti nelle ultime 24 che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 33.898. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive: sono 42, uno in meno rispetto a mercoledì; stessa flessione per i ricoverati non in terapia intensiva che risultano 339 (-1). I nuovi casi per provincia: Milano 236 di cui 81 a Milano città; Bergamo 41; Brescia 122; Como 42; Cremona 21; Lecco 28; Lodi 18; Mantova 26; Monza e Brianza 54; Pavia 43; Sondrio 15 e Varese 80.

Vaccinazioni regione per regioni

Intanto prosegue la campagna vaccinale anti-Covid. Sono 76.332.708 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia, l'88.6% di quelle consegnate al nostro Paese, pari a 86.125.019 dosi. A livello regionale la Lombardia è la regione più virtuosa, facendo registrare il 91,5% del rapporto tra dosi somministrate e dosi consegnate. Seguono il Molise (91,1%) e la Toscana(90,6%). In coda alla 'classifica' troviamo la Provincia Autonoma di Bolzano (81,4%), la Calabria (84,1%) e la Campania (85,2%). Le somministrazioni sono state effettuate nei 2.830 principali punti di tutta Italia. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.949.522, il 68,41% della popolazione over 12.