Sophie Codegoni, festa di non compleanno a Milano: “Un periodo complicato, grazie a chi ha scelto di esserci”

Sophie Codegoni compirà 24 anni domani, 22 dicembre, ma quest’anno ha voluto anticipare i festeggiamenti con un “non compleanno” e unirli alle celebrazioni di Natale e Capodanno, così da trascorrere un momento in compagnia delle persone a lei più care prima della partenza per le vacanze: ieri sera è infatti andata in scena, a Milano, una serata molto speciale