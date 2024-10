Noviglio, autobus troppo pieni: gli studenti diretti a scuola restano a piedi

"Viaggiare per andare a scuola ogni giorno è una vera e propria Odissea. Un inferno quotidiano. Oltre a metterci circa un'ora di viaggio per raggiungere la scuola, ci vuole almeno un'ora un'ora per sopperire alle corse saltate e ai ritardi", dice un ragazzo