Milano, furto tentato a Lampugnano: il video

I ladri erano entrati sabato a rubare in un appartamento di via Sant'Elia. Uno dei due era stato arrestato dagli agenti di polizia intervenuti, l'altro era riuscito a darsi alla fuga. Peccato che si sia presentato in tribunale per assistere all'udienza dell'amico e sia stato riconosciuto dagli stessi poliziotti in servizio durante il tenato colpo