Il furgone rubato e bloccato a Milano

Ha rubato un furgone da un'azienda di tour operator, ma non si è accorto che a bordo c'era uno smartphone intestato all'azienda che faceva da localizzatore gps. Così il ladro, un trentaquattrenne italiano, è stato arrestato dai carabinieri per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale al termine di un breve inseguimento