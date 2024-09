Copiano, camion carico di maiali precipita nell’Olona: il video

Sono ancora in corso dopo le 12:00 di venerdì 6 ottobre le operazioni per il recupero dell'autoarticolato carico di maiali finito nel fiume Olona nelle prime ore della giornata a Copiano (Pavia). Sul posto sono presenti due autogru per il sollevamento del mezzo pesante, a bordo del quale sono ancora presenti gli animali. Almeno uno dei maiali vaga lungo la sponda del fiume dopo essere riuscito a uscire dal rimorchio semidistrutto