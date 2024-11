Bellagio (Como), tir si incastra in un tornante: l'intervento dei vigili del fuoco

Un tir è rimasto incastrato sabato pomeriggio in un tornante su una strada alle spalle di Bellagio, paese che affaccia sul Lago di Como. I Vigili del Fuoco sono sul posto in Via Valassina per la rimozione del mezzo pesante (video di Samuel Bianchi).