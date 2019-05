Lozza (Varese), 27 maggio 2019 - Non solo si è candidato, ma ha anche vinto ed è stato eletto in Consiglio comunale Fabrizio Maroni, il 21enne figlio dell'ex ministro leghista - e governatore della Lombardia - Roberto 'Bobo' Maroni che ha scelto di correre con il centrosinistra a Lozza, paese alle porte di Varese andato al voto per le Comunali.

Giuseppe Licata, sindaco uscente sostenuto dalla lista civica di ispirazione Pd 'Comunità e Comune Uniti per Lozza', è stato rieletto e in Consiglio comunale, fra i banchi della maggioranza, siederà anche Fabrizio, forte di 51 preferenze. Per il Carroccio, trionfatore delle Europee, nella piccola Lozza il danno e pure la beffa: la lista sconfitta, infatti, era la 'Lista Civica per Lozza' che portava lo stemma della Lega ben in vista nel simbolo.