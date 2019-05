Varese, 27 maggio 2019 - Dopo le Europee, alle 14 è iniziato lo spoglio per le elezioni comunali: la metà dei Comuni italiani si è recata alle urne per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale. La percentuale di Comuni in Lombardia è salita addirittura al 66%: sono infatti coinvolti 995 Comuni su 1.507, di cui 961 sotto i 15 mila abitanti e appena 34 sopra i 15 mila abitanti. Tra questi, però, tre capoluoghi di provincia: Bergamo, Cremona e Pavia. Sono 82 i comuni della provincia di Varese che rinnoveranno il consiglio comunale ed eleggeranno il sindaco. Tre i municipi con più di 15mila abitanti: Tradate, Samarate e Malnate. Con la particolarità che sono attualmente tutti in stato di reggenza da parte dei rispettivi vicesidaco.

AFFLUENZA - L'affluenza definitiva per le elezioni comunali in provincia di Varese è stata del 64,8%. Alle 12 era del 21,6% mentre alle 19 era salita al 52,6%.

ANGERA - Sfida a tre fra Alessandro Paladini Molgora, sindaco uscente sostenuto da 'Gruppo Civico CambiAngera' e 'A come Angera', Milo Manica di 'Allea – L’Angera che serve' e Fausto Baranzini di 'Insieme per Angera'.

ARCISATE - Il confronto è fra Emanuela Sardella di 'Centro destra Arcisate' e Gianluca Cavalluzzi di 'Noi, voi, Arcisate'.

ARSAGO SEPRIO - Il confronto è tra Fabio Montagnoli di 'Insieme per Arsago' e Paolo Mastorgio di 'Viviamo Arsago'.

AZZIO - Il confronto è tra Davide Vincenti di 'Insieme per Azzio', sindaco uscente, e Arturo Bodini di 'Azzio Rinasce'.

BEDERO VALCUVIA- Il confronto è tra Carlo Paolo Galli di 'Vivere Bedero insieme', sindaco uscente, e Giuseppe De Pari di 'Bedero in Comune'.

BESNATE - Il confronto è tra Giovanni Corbo di 'Con voi per Besnate', sindaco uscente, e Marco Bonalli di 'Uniti per Cambiare'.

BIANDRONNO - Sfida a tre fra Massimo Porotti, sostenuto dalle liste 'Lega e Civici' e 'Porotti sindaco Biandronno e Cassinetta', Alessandra Sisti di 'Prima Biandronno e Cassinetta' e Augusto Vanetti di 'Progresso Sociale Augusto Vanetti sindaco'.

BISUSCHIO - Il sindaco in carica Giovanni Resteghini di 'In comune per il Comune' è l'unico candidato.

BODIO LOMNAGO - Angela Daverio di 'Bodio Lomnago Viva' sfida il sindaco uscente Eleonora Paolelli, sostenuta da 'Cittadini in movimento Bodio Lomnago'.

BREGANO - Il confronto è tra Alessandro Granella di 'Progetto Bregano', sindaco uscente, e Gianni Armiraglio sostenuto dalla lista 'Casa degli italiani'.

BRINZIO - Il confronto elettorale vede in campo Roberto Piccinelli della lista 'Brinzio' e Federico Mazzuccato sostenuto da 'Brinzio Cresce'.

BRUNELLO - Sfida tra Francesca Ballerio di 'Brunello Orizzonte Comune' e Andrea Dall’Osto di 'Brunello che cambia'.

BRUSIMPIANO - Il sindaco in carica Fabio Zucconelli di 'Buonsenso Comune' è l'unico candidato.

BUGUGGIATE - Il confronto è tra Ilaria Mai di 'Lega e civici per Buguggiate' e Matteo Sambo di 'Buguggiate nel Cuore'.

CADREZZATE CON OSMATE - Cristian Robustellini della lista 'Unione' è l'unico candidato nel nuovo Comune nato dalla fusione di Cadrezzate e Osmate.

CANTELLO - Il confronto è tra Chiara Catella di 'SìAmo Cantello' e Giuseppina Vargiu di 'Insieme per Cantello'.

CARAVATE - Nicola Tardugno di 'Vivere Caravate' è l'unico candidato sindaco.

CARDANO AL CAMPO - Sfida a tre fra Sergio Biganzoli di 'Progetto Cardano', Maurizio Colombo di 'Colombo Sindaco' e Paola Torno di 'Cardano È'.

CARNAGO - Sfida a tre fra Elena Castiglioni di 'Visione Comune Carnago Rovate', Dante Castiglioni di 'Lega – Impegno Civico per Carnago e Rovate' e Barbara Carabelli di 'Vivere Carnago e Rovate'.

CARONNO VARESINO - Sfida a tre fra Raffaella Galli della 'Lega Caronno Varesino', Galileo Mongera della 'Lista civica per Caronno' e Maria Rosa Broggini di 'siAmo Caronno'.

CASALZUIGNO - Il confronto è tra Danilo De Rocchi di 'Siamo Casalzuigno' e Augusto Caverzasio de 'La rinascita', sindaco uscente.

CASCIAGO - Il sindaco uscente Andrea Zanotti, sostenuto da 'La Civica – Casciago, Casarico, Morosolo', deve vedersela con Mirko Reto della 'Lista Civica Mirko Reto sindaco' (Casciago Cambia – Vivere Casciago e Morosolo – Lega – Forza Italia).

CASSANO VALCUVIA - Sfida tutta in rosa tra Aurora Lancini di 'Cassano che cambia' e Serena Barea di 'Vivi Cassano'.

CASTELLO CABIAGLIO - Il sindaco uscente Marco Galbiati di 'Cabiaglio per tutti, tutti per Cabiaglio' si gioca il secondo mandato con Simona Beretta di 'Radicati nel futuro'.

CASTELSEPRIO - Il confronto è tra Sara Canavesi di 'Castelseprio Che Vorrei', Antonello Galfredi di 'Uniti per Visevàr' e Silvano Martelozzo sostenuto da 'Lista Civica Sepriese – Insieme Possiamo'.

CASTELVECCANA - La sfida è tra Maurizio Spozio di 'Insieme per Castelveccana' e Luciano Pezza di 'Vivi Castelveccana'.

CASTIGLIONE OLONA - Sfida a tre fra Francesca Porfiri di 'Più Castiglione', Giancarlo Frigeri di 'Insieme per Castiglione' e Gerolamo Fumagalli di 'Una mano per Castiglione – Lista civica'.

CASTRONNO - Sfida a tre fra Giuseppe Gabri di 'Castronno – Gabri Sindaco', Luca Vasoli di 'Progetto Comune' e Roberto Tabano di 'Insieme per Castronno'.

CAVARIA CON PREMEZZO - Sfida a tre fra Renato Bordoni di 'Un comune da vivere', Franco Zeni di 'Insieme – Zeni sindaco' e Veronica Farinella di 'Innovazione'.

CAZZAGO BRABBIA - Il sindaco in carica Emilio Magni è l'unico candidato, sostenuto dalla lista 'Rinnovamento e tradizione per Cazzago'.

COMABBIO - Il sindaco in carica Marina Paola Rovelli è l'unica candidata, sostenuta dalla lista 'Comabbio civica'.

CROSIO DELLA VALLE - Marco Bortolussi di 'Insieme per Crosio' sfida il sindaco uscente Andrea Della Rosa, sostenuto da 'Crosio obiettivo comune'.

CUNARDO - Giuseppina Mandelli d’Agostini detta Pinuccia è l'unica candidata, sostenuta dalla lista 'Cunardomani'.

CURIGLIA CON MONTEVIASCO - La sfida è fra Nora Sahnane di 'Insieme per Curiglia Monteviasco' e Piero Moreno Tosi di 'Montagna Viva'.

CUVEGLIO - La sfida è tra Francesco Paglia di 'Prospettiva Popolare' e Marco Magrini di 'Cuveglio al centro'.

CUVIO - Enzo Benedusi di 'Uniti per Cuvio' è l'unico candidato sindaco.

DUMENZA - La sfida è tra Corrado Nazario Moro di 'Dumenza 2019 – 2024' e Andrea Piazzoli di 'Dumenza Insieme'.

DUNO - Marco Dolce della 'Lista civica Duno' è l'unico candidato sindaco.

FAGNANO OLONA - Quattro i candidati in lizza: Walter Lomi del 'Movimento 5 Stelle Fagnano', Paolo Carlesso di 'Solidarietà e progresso – Fagnano Bene Comune', Maria Elena Catelli di 'Più Fagnano' e Dario Moretti di 'SìAmo Fagnano'.

FERRERA DI VARESE - Marina Salardi, sindaco in carica, è l'unica candidata, sostenuta dalla lista 'Uniti per Ferrera comune'.

GAVIIRATE - Il sindaco uscente Silvana Alberio, della lista 'Noi di Gavirate', si gioca il secondo mandato contro Selvino Beccari di 'Viva Gavirate!'.

GAZZADA SCHIANNO - Sfida a tre fra Paolo Trevisan di 'Futuro Comune', Marco Maffiolini di 'Lega e Indipendenti Insieme per Gazzada Schianno' e Francesco Bosco di 'Gazzada Schianno Insieme si può'.

GERMIGNAGA - Il sindaco uscente Marco Fazio di 'Iniziativa democratica per Germignaga' si gioca il secondo mandato con Lorenzo Tirotta di 'Insieme verso il futuro'.

GORLA MINORE - Fabiana Ermoni di 'Progetto per Gorla + Viva' sfida il sindaco uscente Vittorio Landoni, sostenuto da 'Per una comunità rinnovata'.

GORNATE OLONA - Il confronto è tra Andrea Salvalaggio di 'Insieme per Gornate' e Paolino Fedre di 'Gornate Civica'.

GRANTOLA - Il sindaco uscente Adriano Boscardin di 'Insieme per Grantola' se la vede con Ivan De Sensi di 'Si…Amo Grantola' e Sergio Ghiringhelli della 'Lega Grantola'.

INDUNO OLONA - Il sindaco uscente Marco Cavallin di 'Viviamo Induno Olona' è sfidato da Rosa Ferrazzi del 'Centro destra per Induno'.

ISPRA - A sfidare Melissa De Santis, sindaco uscente sotenuta da 'Ispra Futura', sono Egle Melchiori di Ispra Viva e Rina Di Spirito di 'Uniti per Ispra – Rina Di Spirito Sindaco'

LONATE CEPPINO - Sfida in rosa fra Stefania Zanasca di 'Lonate in comune' ed Emanuela Lazzati della 'Lega Lonate'.

LOZZA - Giuseppe Licata, sindaco uscente sostenuto da Comunità e Comune Uniti per Lozza, si gioca il secondo mandato contro Mara Rossi della 'Lista Civica per Lozza'.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - Il sindaco uscente Fabio Passera, sostento da 'Impegno civico Maccagno con Pino e Veddasca', si gioca il secondo mandato contro Davide Compagnoni di 'Idea Comune'.

MALGESSO - Il sindaco in carica Giuseppe Iocca di 'Noi per Malgesso' è l'unico candidato.

MALNATE - Quattro gli aspiranti sindaco in lizza. Maria Irene Bellifemine sostenuta da' MalnateSostenibile', 'Insieme', 'Lista Maria Croci' e Partito Democratico Malnate; Daniela Gulino sostenuta da 'Mi Piace', 'Malnate x Tutti', 'Forza Italia' e 'Lega Malnate'; Sandro Damiani di 'Fratelli d’Italia Malnate' e Domenico Mancino del 'MoVimento 5 Stelle Malnate'.

MARNATE - Sfida a tre fra Fernando Morandi di 'Vivi Marnate', Elisabetta Galli di 'Qui, per esserci' e Roberto Pozzoli di 'Per Marnate'.

MARZIO - Michele Sartoris di 'Marzio la conca di smeraldo' e Rita Brianese di 'Forza Marzio' sfidano il sindaco uscente Maurizio Frontali di 'Uniti per Marzio'.

MASCIAGO PRIMO - Fabrizio Parini di 'Masciago per primo' è l'unico candidato sindaco.

MERCALLO - Andrea Bagaglio di 'Civica Mercallo' sfifda il sindaco uscente Andrea Tessarolo di 'Vivere Mercallo'.

MESENZANA - Il sindaco uscente Alberto Rossi, sostenuto da 'Per una grande Mesenzana', cerca il bis contro Renato Del Tenno di 'Insieme per Mesenzana'.

MONVALLE - Il sindaco uscente Franco Oregioni, sostenuto da 'Monvalle bene comune', cerca il bis contro Stefania Farris di 'Cambiare per migliorare'.

MORAZZONE - Il confronto è tra Mario Lotti di 'Progetto Futuro' e Maurizio Mazzucchelli della 'Lega il paese che vorrei'.

MORNAGO - Il sindaco uscente Davide Tamborini, sostenuto da 'Viviamo Mornago', cerca il bis contro Fabio Rivabene di 'Rivabene sindaco'.

OLGIATE OLONA - Sfida a tre fra Alda Acanfora, sostenuta dalle liste 'Olgiate Insieme' e 'Alda Acanfora Sindaco', Giovanni Montano, sindaco uscente sostenuto da 'Paese da Vivere' e Paolo Colombo del 'Movimento 5 Stelle Olgiate Olona'.

ORINO - Il sindaco uscente Cesare Moia de 'La Rocca' si gioca la conferma contro Alessandra Santamaria di 'Nuova Orino'.

PORTO VALTRAVAGLIA - Il confronto è tra Roberto Sculati di 'Guardiamo avanti' ed Ermes Colombaroli di 'Passione – Sogno – Realtà'.

RANCIO VALCUVIA - Il sindaco in carica Simone Castoldi di 'Identità per Rancio' è l'unico candidato.

RANCO - Unico candidato sindaco è Francesco Cerutti di 'Obiettivo Ranco'.

SAMARATE - Cinque i candidato in lizza. Domenico Aiello di 'Alternativa per Samarate'; Alessandra Cariglino sostenuta da 'Samarate al Centro' e 'Forza Italia Samarate'; Fortunato Costantino del 'Movimento 5 Stelle Samarate'; Enrico Puricelli sostenuto da 'Veri e concreti per Samarate', 'Enrico Puricelli Per Samarate', 'Lega Samarate', 'Fratelli d’Italia Samarate' e 'Uniti per Samarate'; Tiziano Zocchi sostenuto da 'Progetto Democratico', 'Noi per Samarate', 'L’altra Samarate', 'Per Samarate con Zocchi', 'Samarate Città Viva'.

SESTO CALENDE - Sfida a tre fra Giovanni Buzzi della 'Lega della Libertà', Fabio Bertinelli di 'Sesto 2030' e Giancarlo Rossi di Insieme per Sesto.

SOBLIATE ARNO - Quattro i cadidati per la postrona di sindaco: Antonio Riccardi di 'Primavera Solbiatese', Elena Mazzetti di 'Siamo Solbiate', Oreste Battiston di 'Insieme per Solbiate' e Cristine Grosso della 'Lega Salvini Lombardia'.

SOLBIATE OLONA - Il confrotno è fra Samantha Caprioli de 'La Voce Solbiatese' e Roberto Saporiti di 'Più Solbiate'.

TAINO - Stefano Ghiringhelli di '#VaTaino', sindaco uscente, se la vede con Gianluigi Bielli di 'Taino Futuro e Tradizione'.

TERNATE - Quattro i candidati a confronto: Rocco Lardo di 'Uniti per Ternate', Paola Cristina Miola di 'Ternate ci Lega', Lorenzo Baratelli di 'Siamo Ternate' e Rossella Valenzisi di 'Ternate si rinnova'.

TRADATE - Quattro i candidati a confronto. Si tratta di Mauro Prestinoni sostenuto da 'Noi Abitiamo Tradate' e 'Partito Democratico Tradate'; Giuseppe Bascialla sostenuto da 'Lega Tradate', 'Nuovo Movimento Prealpino', 'Fratelli d’Italia' e 'Forza Italia Tradate'; Alfio Plebani di 'Innovazione Civica' e Laura Cavalotti di 'Partecipare Sempre'.

TRAVEDONA MONATE - Sfida tra Alessandro Giuliani di 'Bene Comune' e Laura Bussolotti di 'Travedona Monate Attiva'.

TRONZANO LAGO MAGGIORE - Il confronto è tra Antonio Palmieri di 'Tutti insieme per Tronzano', Sabrina Alini di 'Vivi Tronzano' e Giulia Favini di 'Tronzano obiettivo comune'.

UBOLDO - Quattro i candidati sindaco: Alessandro Colombo di 'Per Uboldo Colombo sindaco', Matteo Pizzi di 'Uboldo al centro', Luca Saibene di 'Uniti X Uboldo' e Luigi Clerici de 'Il centrodestra di Uboldo'.

VALGANNA - Il sindaco uscente Bruna Jardini, sostenita da 'Con voi per la Valganna' e 'Ancora insieme', viene sfidata da Angelo Cabrele di 'Obiettivo Comune'

VARANO BORGHI - La sfida è tra Maurizio Volpi di 'Per chi ama Varano' e Giacomo Caielli della 'Lista Sette Ponti'.

VEDANO OLONA - Il sindaco uscente Cristiano Citterio di 'Vedano Viva' cerca la riconferma contro Marco Uboldi del 'Centrodestra per Vedano'.

VENEGONO INFERIORE - Giorgio Zaupa della 'Lega Venegono Inferiore' sfida il sindaco uscente Mattia Premazzi di 'Venegono che Vorrei'.

VIGGIU' - La sfida è tutta in rosa fra Emanuela Quintiglio di 'Vivo il paese – La persona al centro' e Annalisa Plebani di 'Viggiù cresce'.

VIZZOLA TICINO - Quattro i candidati sindaco. Si tratta di Walter Esposito di 'Avanti Vizzola', Roberto Nerviani di 'Cambiare in comune', Elena Carraro della 'Lega – Salvini premier' e Paolo Anselmi di 'Forza Nuova'.