Varese, 3 ottobre 2021 - Urne aperte, oggi e domani, a Varese per le elezioni amministrative. Oggi, domenica 3 ottobre, si vota dalle 7 alle 23, mentre domani, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. Poi, inizierà lo spoglio. In provincia di Varese al voto ci sono i tre comuni più popolosi della provincia: Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Sopra i 15mila abitanti anche Caronno Pertusella: 4 dunque i centri in cui si potrà andare al ballottaggio, previsto per il 17 e il 18 ottobre.

Elezioni comunali 2021: come e dove si vota in Lombardia

Affluenza: dalle 12 i dati in tempo reale

Varese, 7 candidati sindaco

Sette i candidati sindaco, 18 liste presentate e circa 500 candidati al Consiglio comunale.

Il futuro sindaco di Varese sarà uno tra Davide Galimberti, Matteo Luigi Bianchi, Caterina Cazzato, Daniele Zanzi, Carlo Alberto Coletto, Giuseppe Pittaresi e Francesco Tomasella.

Due le aggregazioni politiche, a sostegno di Davide Galimberti e di Matteo Luigi Bianchi. La coalizione di centrosinistra a favore del sindaco uscente Davide Galimberti è formata dalle liste: Partito Democratico Galimberti Sindaco; Progetto Concittadini Varese; Movimento 5 Stelle 2050; Praticittà Lista Davide Galimberti Sindaco; Lavoriamo insieme per Varese con Galimberti Sindaco; Volt Varese Radicale; Europa Verde Varese Galimberti Sindaco; Partito Socialista Italiano.

La coalizione di centrodestra a sostegno di Matteo Luigi Bianchi è formata dalle liste: Varese Ideale; Giorgia Meloni per Bianchi Sindaco Fratelli d’Italia; Lega Salvini Lombardia; Varese con Bianchi Sindaco; Per una Grande Varese Bianchi Sindaco Varese Città Giardino.

Gli altri cinque candidati sono sostenuti da una sola lista a testa. Si tratta di Noi Civici per Varese a sostegno della candidata sindaco Caterina Cazzato; Zanzi Sindaco - Varese 2.0 per Daniele Zanzi; Coletto Sindaco Azione con Carlo Calenda #Obiettivo2030 a sostegno di Carlo Alberto Coletto; Sinistra Alternativa Varese per Giuseppe Pitarresi; Varese Libera Tomasella Sindaco a sostegno di Francesco Tomasella.