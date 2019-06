Maccagno con Pino e Vaddasca (Varese), 9 giugno 2019 - Urne aperte, domenica 9 giugno, per il ballottaggio delle elezioni comunali. Sono 136 i Comuni interessati in Italia e 18 in Lombardia. In provincia di Varese si trona al voto in tre città: Malnate e Maccagno con Pino e Vaddasca.

A Maccagno con Pino e Vaddasca si tratta di un ballottaggio atipico, dal momento che il Comune ha un numero di abitanti di gran lunga inferiore ai 15mila per cui è previsto il doppio turno. Si tratta di una sorta di spareggio dopo che le elezioni del 26 maggio scorso erano finite in perfetta parità: 802 voti a testa per Fabio Passera di 'Impegno civico Maccagno con Pino e Veddasca' e Davide Compagnoni di 'Idea Comune'.