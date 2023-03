Luino, cinque persone intossicate dal monossido

Ambulanza in azione (foto di repertorio)

Luino, 11 marzo 2023 – Cinque persone intossicate dal monossido, per tre di loro si è reso necessario il ricovero in ospedale per accertamenti, nessuno per fortuna in pericolo di vita.

E’ accaduto in serata a Luino, l’allarme è scattato alle 22,30, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento luinese con una squadra e i soccorsi dell’Areu.

Gli operatori hanno immediatamente attivato le procedure per areare l’abitazione e mettere in salvo le persone presenti all’interno. Da chiarire le cause.